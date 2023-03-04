Посевная-2023 под угрозой срыва: что нужно аграриям и как может помочь государство

Март, 04 в 14:05

Нынешняя весенняя посевная уже стартовала в южных областях. Первыми в Украине полевые работы начали в Одесской области. Но аграрии сетуют, что посевная 2023 года может стать еще сложнее, чем в прошлом году, после начала полномасштабного вторжения. Факты ICTV выясняли, почему и какие могут быть угрозы.

Посевные площади в 2023 году сократятся на четверть

Самый большой вызов полномасштабной войны для украинских аграриев — это заминированные поля. Сейчас наиболее загрязнен деоккупированный Юг — Николаевская и Херсонская области. Линия фронта там была с марта до ноября прошлого года.

На Николаевщине саперы осмотрели только 2 тыс. га, а загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами 270 тыс. га. Еще не полностью разминированной остается Харьковщина и даже северные области, которые деоккупировали 11 месяцев назад.

Сейчас смотрят

Накануне межведомственная правительственная рабочая группа утвердила план гуманитарного разминирования. По прогнозам Министерства аграрной политики, до конца марта на Николаевщине, Херсонщине, Харьковщине реально очистить и засеять треть из ныне заминированных полей.

— Если брать поздние культуры, то их надо сеять не раньше чем через два месяца. То есть у нас сейчас есть два месяца на разминирование. Приоритеты расставлены, сейчас все ресурсы направляются на это. Есть ожидания, что большинство этих территорий удастся разминировать для проведения посевной кампании, — рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Учитывая загрязнение и оккупацию, на второй год полномасштабной войны посевные площади в Украине сократятся на четверть, необработанными останутся 7 млн га земель.

Аграрии не продали даже половины урожая, денег на нынешнюю посевную мало

Аграрий из Харьковской области Николай Пивовар имеет земли в 180 км от границы с Россией. До деоккупации области линия фронта была в 70 км от его хозяйства. По сравнению с фермерами, которые из-за оккупации и боевых действий на Харьковщине потеряли весь бизнес, Николай в более-менее хорошем положении. Но проблема в другом.

Из-за заблокированных Россией морских портов логистика отправки на экспорт стала сложной, длинной и дорогой. Она съедает половину, а то и больше заработка. Зерновой коридор ситуацию не спасает, ведь морские порты все равно работают не на полную мощность. А еще россияне искусственно тормозят движение кораблей с нашим продовольствием.

И это все сказывается на заработках аграриев, большинство сейчас терпят убытки. Прошлая посевная хоть и проходила в экстремальных условиях, сразу после полномасштабного вторжения, но аграрии заранее приобрели удобрения, семена, топливо. Поэтому в прошлом году, несмотря на все, посеялись. На эту посевную финансового ресурса очень мало.

— Главная проблема сейчас — это отсутствие объема финансов для того, чтобы обеспечить полный комплекс работ. Есть большое количество урожая прошлого года, который мы до сих пор не реализовали. Мы не успеваем его реализовать, потому что много времени занимает логистика. Расстояние до места реализации — Измаил, Рени Одесская область — это 1 тыс. км в одну сторону. Время на отправку одного зерновоза — это 4-5 дней. Я не реализовал 80% пшеницы, 50% кукурузы и примерно 40% подсолнечника, — рассказал аграрий Николай Пивовар.

Аграрии говорят, что не пройдут эту посевную без дополнительной финансовой поддержки от государства. В прошлом году, в марте, как раз во время весенней посевной, Кабмин ввел льготное кредитование для сельскохозяйственных производителей с возможностью государственных портфельных гарантий в условиях военного положения — то есть аграрии по упрощенной процедуре могли получить кредиты под 0% годовых на посевную.

По статистике Всеукраинского аграрного совета, за 2022 год этой возможностью воспользовались 43 648 аграриев, привлекли более 95 млрд грн кредитных средств. Но в этом марте, как раз перед началом активных полевых работ, программа заканчивается. И до сих пор правительство не говорит о ее продлении.

— До конца мая прошлого года, буквально за 2,5 месяца, аграрии привлекли 38,5 млрд грн кредитов. О чем это говорит? О том, что именно в тот весенний период им крайне нужны были деньги. Программа была на полгода. Потом правительство поняло, что ее надо продлевать. Тогда они прислушались. Тот, кто закредитовался тогда, сейчас имеет две большие проблемы: ему надо сеяться за что-то, а нет финансовых ресурсов, и вторая — ему надо будет отдавать те кредиты, если программа не будет пролонгирована сейчас, — рассказала директор Всеукраинского национального аграрного форума Мария Дидух.

Представители отраслевых ассоциаций и агропроизводители отмечают, что без льготного кредитования весенняя посевная под угрозой срыва. Качественно и с достаточным количеством удобрений посеять не за что.

— Аграрии, которые взяли кредиты, банки им уже сейчас звонят, говорят, гаси и тело, и проценты. Ему нужны средства, чтобы сеяться, а банк требует вернуть средства, и аграрий не понимает поддержки со стороны государства. А почему банки так делают? Из правительства нет сигнала, что программа будет действовать дальше, — отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Если государство не продлит льготное кредитование, тогда многие фермеры будут вынуждены сократить свои посевные площади, прогнозируют во Всеукраинском аграрном совете. В результате, учитывая заминированные и оккупированные поля, будем иметь еще меньший урожай, как в прошлом году. Соответственно меньший экспортный потенциал и валютная выручка.

— Если мы посмотрим на общую статистику экспорта в 2022 году, то 53% от общего экспорта составляла аграрная продукция. Подчеркиваю, в тяжелый период военного времени это дало возможность получить $22 млрд валютной выручки, которые поддержали экономику Украины. Но сейчас накануне весенней посевной мы видим, что посевные площади из-за оккупации и заминирования будут сокращены. Если мы сюда добавляем проблему с отсутствием кредитования, аграрии не получат средств для своевременных работ, то это приведет к увеличению количества полей, которые не будут засеяны, — отмечает Марчук.

Факты ICTV отправили запрос в Министерство финансов Украины с вопросом, будет ли продлена программа льготного кредитования для агропроизводителей. Ожидаем ответа.

Из-за дорогих удобрений в 2023 году изменится севооборот — больше будут сеять масличных культур

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины все же надеются, что в этом году удастся засеять аналогичные площади, как в прошлом. Урожай тоже прогнозируют на уровне 2022 года.

Но, учитывая дорогие удобрения, аграрии будут сеять меньше зерновых, больше масличных культур. К слову, Украина остается мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.

— Увеличивается доля масличных культур — это соя, подсолнечник, рапс. Это связано с двумя факторами. Во-первых, логистика остается сложной и дорогой из-за заблокированных Россией портов. Во-вторых, это стоимость удобрений, на масличные культуры их надо меньше. Но с точки зрения внутреннего потребления всех культур планируется посеять достаточно, и так же мы остаемся экспортно ориентированными, — отметил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

По словам Высоцкого, в этом году условия для посевной сложные, но более благоприятные, чем в прошлом. Сейчас лучшая ситуация с топливом, если сравнить март к марту. Логистика остается сложной, но равно она больше налажена, чем в марте 2022 года.