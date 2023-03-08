Настоящая победа Украины — это распад России. Историк объяснил, когда и как это может произойти
Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территории от врага, Запад наконец активно поддерживает нас оружием и санкциями против России.
На второй год полномасштабного вторжения с уверенностью можно сказать: победа Украины в этой захватнической войне неизбежна. В это верят украинцы, в этом уверены наши международные партнеры. И это уже понимают в самой России. Но даже потерпев поражение на фронте, Россия — империя, которая привыкла воевать, захватывать и угрожать — не успокоится.
Наша победа — это не только выход на границы 1991 года, полная территориальная деоккупация. Наша большая победа — это распад России, исчезновение этого государства на современной политической карте мира. Об этом Фактам ICTV рассказал украинский историк Александр Алферов.
По словам Алферова, нам надо понять, мы воюем не просто с российской армией, а с закостенелой системой ценностей. Россия — захватническая империя, такой она была столетие назад, и такой же остается сейчас.
Если эта война не спровоцирует распад России как государства, разрушение диктаторского режима Путина, то после проигрыша на поле боя россияне проанализируют ошибки, накопят свои силы и нападут на нас снова.
– Наша война на фронте вооруженном так же ведется на фронте идеологическом. Против нас воюет так называемый русский мир, который задействовал огромное количество механизмов: от православной церкви до обычного населения. И он имеет несколько маркеров.
Один из его маркеров, который они применяют сейчас, оккупируя наши территории, — это “деды воевали” — это борьба с мнимым нацизмом, фашизмом. Россия должна распасться. Если этого не будет, у них сработает очередной маркер — не “деды воевали”, а “отцы воевали”, за которых будет мстить следующее поколение. И это даст нам снова через 15 лет войну, — убежден Александр Алферов.
Историк отмечает, Россия — это то же имперское государство, которое было 100 или 200 лет назад, оно лишь изменило свою форму. Российская империя начала распадаться с 1917 года, тогда лишилась нескольких территорий — стран Балтики, Финляндии, но законсервировалась в Советском Союзе. В 1991-м СССР тоже распался, но законсервировался в Российской Федерации.
После полномасштабного нападения на Украину, всех зверств, которые творили россияне, распад России в 21 веке неизбежен, уверен Алферов. Народы, которые Кремль использовал в этой войне как пушечное мясо, рано или поздно осознают все и спровоцируют раскол империи.
– В отличие от других европейских империй, это государство лежит на огромной территории и распадается медленнее. На 130 млн населения России есть примерно 190 народов, среди них есть очень малые, фактически истребленные Московией.
Но есть и большие, со своей культурой, языком, традициями, историей. Прежде всего это народы Кавказа — Чечня, Дагестан, казанские татары, буряты. Народы, которые имели свое государство, имеют свою государственность, а сейчас порабощены Российской Федерацией, — рассказывает Алферов.
Когда же может произойти распад России, Александр Алферов говорит, точно спрогнозировать невозможно.
Сейчас много факторов, которые уже свидетельствуют о запуске этого процесса. Но что именно станет решающим — сказать сложно.
– Это может быть поражение России в войне. Такое уже было в 1905 году, когда Российская империя проиграла маленькой Японии, что привело к первой русской революции, а впоследствии и революции 1917 года.
Это может быть смерть диктатора, это может быть какое-то ложное убийство или ложный приговор, который станет спичкой под огромным костром. Здесь надо просто ждать. Все, что делается сейчас на наших глазах — это элементы распада, — рассказывает Александр Алферов.
Западный мир распада России откровенно опасается, ведь глобально Россия — это большая ядерная держава. Если она распадется на части, их будет труднее контролировать или договариваться с ними, в мире может возрасти бандитизм, преступность.
Но Украина должна предложить миру свое видение послевоенной картинки и стать лидером этого процесса. Другого варианта у нас нет.
– Мы сейчас воюем с последним тоталитарным режимом в Европе. И, конечно, в мире есть опасения взбудоражить этого медведя.
Вспомним, как в августе 91-го американский президент уговаривал не к распаду Советского Союза, а к его переформатированию. И такая же дискуссия точно продолжается и сегодня в международных институциях, — подытоживает Алферов.
Историк уверен, Украине надо занять над Россией старшую позицию, позицию контроля — экономического, территориального и политического, что даст возможность нам стать лидером и создать другую архитектуру поведения на этой территории.