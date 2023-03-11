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Факты / Україна / Общество

В части Киева применены стабилизационные отключения

Илья Нежигай, редактор ленты
світлодіодні led лампи
Фото: Pixabay

В некоторых районах Киева 11 марта продолжают действовать стабилизационные отключения света.

Свет потребителям отключают в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов согласно стабилизационным графикам.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

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Ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света можно, начав вводить адрес на украинском языке.

Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 ч. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 ч.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 мин.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3


Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

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Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.

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Источник: ДТЭК Киевские электросети

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