Денежная помощь семьям во время войны Ukrainely: как зарегистрироваться и получить средства
Ukrainely – это проект, призванный помогать украинцам. Люди со всего мира могут поддерживать Ukrainely своими донатами, благодаря которым активисты помогают нуждающимся.
Все пожертвования можно сделать только в криптовалюте. Команда проекта обрабатывает заявления о помощи, проверяет их и после утверждения перечисляет средства тем людям, которым это необходимо.
Кто может получить помощь от Ukrainely
Украинцы, находящиеся в Украине и нуждающиеся в помощи, могут подать заявление. Сумму помощи определяете вы сами, однако команда проекта может согласовать только часть из них.
Приоритетом являются семьи с детьми, но если у вас нет детей и нужна помощь, вы все равно можете подать заявление. Кроме этого, помощь оказывают следующим категориям людей:
- беженцам, вынужденно покинувшим свое жилье;
- военным ВСУ;
- теробороне.
Можно ли получить помощь несколько раз подряд
Ukrainely хочет помочь как можно большему числу людей. Поэтому если вы уже получили помощь в одном из проектов, новая заявка рассматриваться не будет.
Если у проекта есть средства, вы получите перевод на вашу банковскую карту в течение дня в гривне согласно текущему курсу UAH/USD. Сумма пособия может быть разделена на несколько частей.
Ukrainely денежная помощь: как зарегистрироваться семьям, пострадавшим от войны
- Зайдите на сайт и укажите в анкете ФИО, дату рождения, адрес электронной почты и номер телефона.
- После этого укажите количество взрослых в вашей семье, включая себя. Количество детей также важно добавить.
- Укажите хотя бы один адрес вашей страницы в соцсетях.
- Подробно опишите вашу ситуацию, почему вам нужна денежная помощь и как собираетесь использовать средства.
- Загрузите две фотографии: ваш портрет и семейное фото.
- Выберите сумму пособия в долларах, которую вы рассчитываете получить.
- Укажите номер вашей гривневой банковской карты и отправьте анкету.
Ukrainely денежная помощь: как зарегистрироваться беженцам
- Зайдите на сайт и выберите раздел Помощь беженцам.
- В анкете укажите ФИО, дату рождения, почту, телефон, город, количество людей, с которыми сейчас проживаете.
- Разместите ссылки на соцсети и опишите вашу ситуацию. Укажите, почему вам нужна денежная помощь в настоящее время.
- Напишите, где вы жили до 24 февраля.
- Также необходимо добавить фото и номер карты.
Как получить денежную помощь от Ukrainely ВСУ и ТрО
- Для начала вам тоже нужно указать свое ФИО, электронный адрес, телефон, карточку, дату рождения, почту и ссылки на соцсети.
- Заполните анкету.
- Расскажите, для каких именно нужд ВСУ или ТрО вам нужны средства (для покупки тепловизора, машины или др.).
- Разместите фото и укажите необходимую сумму.
- Отправьте заявку и ждите ответа от организации.