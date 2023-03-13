Березень, 13 в 9:18

Ukrainely – це проєкт, покликаний допомагати українцям. Люди з усього світу можуть підтримувати Ukrainely своїми донатами, завдяки яким активісти допомагають нужденним.

Усі пожертвування можна зробити тільки у криптовалюті. Команда проєкту опрацьовує заявки про допомогу, перевіряє їх і після затвердження перераховує кошти тим людям, яким це потрібно.

Хто може отримати допомогу від Ukrainely

Українці, які перебувають в Україні та потребують допомоги, можуть подати заявку. Суму допомоги визначаєте ви самі, проте команда проєкту може узгодити тільки частину.

Зараз дивляться

Пріоритет – сім’ї з дітьми, але якщо у вас немає дітей і є потреба отримати допомогу, ви все одно можете подати заявку. Крім цього, допомогу надають таким категоріям людей:

біженцям, які вимушено покинули своє житло;

військовим ЗСУ;

теробороні.

Чи можна отримати допомогу декілька разів поспіль

Ukrainely хоче допомогти якомога більшій кількості людей. Саме тому отримати допомогу кілька разів неможливо – нова заявка розглядатися не буде.

Якщо у проєкту є кошти, ви зможете отримати переказ на вашу банківську карту протягом дня у гривні згідно з поточним курсом UAH/USD. Сума допомоги може бути розділена на декілька частин.

Ukrainely грошова допомога: як зареєструватися родинам, які постраждали від війни

Зайдіть на сайт та вкажіть в анкеті ПІБ, дату народження, адресу електронної пошти та номер телефону. Після цього вкажіть кількість дорослих у вашій сім’ї, зокрема й себе. Кількість дітей також важливо додати. Вкажіть хоча б одну адресу вашої сторінки у соцмережах. Детально опишіть вашу ситуацію, чому вам потрібна грошова допомога та як збираєтесь використовувати кошти. Завантажте дві фотографії: перша – ваш портрет, друга – сімейне фото. Оберіть суму допомоги в доларах, яку ви розраховуєте отримати. Вкажіть номер вашої гривневої банківської карти та відправте анкету.

Ukrainely грошова допомога: як зареєструватися біженцям

Зайдіть на сайт та оберіть розділ Допомога біженцям. В анкеті вкажіть ПІБ, дату народження, пошту, телефон, місто, кількість людей, з якими зараз проживаєте. Додайте посилання на соцмережі та опишіть вашу ситуацію. Вкажіть, чому вам потрібна грошова допомога. Напишіть, де жили до 24 лютого. Також необхідно додати фото та номер картки.

Як отримати грошову допомогу від Ukrainely ЗСУ та ТрО