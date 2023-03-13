Грошова допомога родинам під час війни Ukrainely: як зареєструватися та отримати кошти
Ukrainely – це проєкт, покликаний допомагати українцям. Люди з усього світу можуть підтримувати Ukrainely своїми донатами, завдяки яким активісти допомагають нужденним.
Усі пожертвування можна зробити тільки у криптовалюті. Команда проєкту опрацьовує заявки про допомогу, перевіряє їх і після затвердження перераховує кошти тим людям, яким це потрібно.
Хто може отримати допомогу від Ukrainely
Українці, які перебувають в Україні та потребують допомоги, можуть подати заявку. Суму допомоги визначаєте ви самі, проте команда проєкту може узгодити тільки частину.
Пріоритет – сім’ї з дітьми, але якщо у вас немає дітей і є потреба отримати допомогу, ви все одно можете подати заявку. Крім цього, допомогу надають таким категоріям людей:
- біженцям, які вимушено покинули своє житло;
- військовим ЗСУ;
- теробороні.
Чи можна отримати допомогу декілька разів поспіль
Ukrainely хоче допомогти якомога більшій кількості людей. Саме тому отримати допомогу кілька разів неможливо – нова заявка розглядатися не буде.
Якщо у проєкту є кошти, ви зможете отримати переказ на вашу банківську карту протягом дня у гривні згідно з поточним курсом UAH/USD. Сума допомоги може бути розділена на декілька частин.
Ukrainely грошова допомога: як зареєструватися родинам, які постраждали від війни
- Зайдіть на сайт та вкажіть в анкеті ПІБ, дату народження, адресу електронної пошти та номер телефону.
- Після цього вкажіть кількість дорослих у вашій сім’ї, зокрема й себе. Кількість дітей також важливо додати.
- Вкажіть хоча б одну адресу вашої сторінки у соцмережах.
- Детально опишіть вашу ситуацію, чому вам потрібна грошова допомога та як збираєтесь використовувати кошти.
- Завантажте дві фотографії: перша – ваш портрет, друга – сімейне фото.
- Оберіть суму допомоги в доларах, яку ви розраховуєте отримати.
- Вкажіть номер вашої гривневої банківської карти та відправте анкету.
Ukrainely грошова допомога: як зареєструватися біженцям
- Зайдіть на сайт та оберіть розділ Допомога біженцям.
- В анкеті вкажіть ПІБ, дату народження, пошту, телефон, місто, кількість людей, з якими зараз проживаєте.
- Додайте посилання на соцмережі та опишіть вашу ситуацію. Вкажіть, чому вам потрібна грошова допомога.
- Напишіть, де жили до 24 лютого.
- Також необхідно додати фото та номер картки.
Як отримати грошову допомогу від Ukrainely ЗСУ та ТрО
- Для початку вам теж потрібно вказати своє ПІБ, електронну адресу, телефон, картку, дату народження, пошту та посилання на соцмережі.
- Заповніть анкету.
- Розкажіть, для яких саме потреб ЗСУ або ТрО вам потрібні кошти (для купівлі тепловізора, машини тощо).
- Додайте фото та напишіть, яка вам необхідна сума.
- Відправте заявку та чекайте відповіді від організації.