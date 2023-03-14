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Факты / Україна / Общество

Загранпаспорта граждан Украины не будут аннулировать из-за изменений правил транслитерации

Юля Захарченко, редактор ленты
Загранпаспорта граждан Украины не будут аннулировать из-за изменений правил транслитерации
Фото: Depositphotos

Загранпаспорта граждан Украины не будут аннулировать из-за изменения правил транслитерации. Процесс аннулирования документов для выезда за границу приостановлен, а действие других уже восстановлено.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Роман Бабий.

— Аннулирования загранпаспортов в связи с изменением правил транслитерации не будет. Процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже были аннулированы в связи с этим, восстановлено (или в ближайшее время будет восстановлено), — отметил он.

По его словам, проблема разной транслитерации в паспортах граждан Украины остается, поэтому ее необходимо решать.

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— Сейчас около 34 тыс. граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией. Некоторые украинцы злоупотребляют этим — обходят ограничения на пребывание за границей и получение помощи, используя для этого паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А на бумаге (или в электронной базе) разное написание — означает, что это не один и тот же человек, — утверждает нардеп.

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