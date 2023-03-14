Загранпаспорта граждан Украины не будут аннулировать из-за изменений правил транслитерации

Март, 13 в 22:55

Загранпаспорта граждан Украины не будут аннулировать из-за изменения правил транслитерации. Процесс аннулирования документов для выезда за границу приостановлен, а действие других уже восстановлено.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Роман Бабий.

— Аннулирования загранпаспортов в связи с изменением правил транслитерации не будет. Процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже были аннулированы в связи с этим, восстановлено (или в ближайшее время будет восстановлено), — отметил он.

По его словам, проблема разной транслитерации в паспортах граждан Украины остается, поэтому ее необходимо решать.

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