Закордонні паспорти громадян України не анульовуватимуть через зміни правил транслітерації

Березень, 13 в 22:55

Закордонні паспорти громадян України не анульовуватимуть через зміну правил транслітерації. Процес анулювання документів для виїзду за кордон призупинено, а дію інших вже відновлено.

Про це заявив член парламентського комітету з питань правової політики, народний депутат України Роман Бабій.

– Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже було анульовано у зв’язку з цим, відновлено (або найближчим часом буде відновлено), – зазначив він.

За його словами, проблема різної транслітерації в паспортах громадян України залишається, тому її необхідно вирішувати.

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