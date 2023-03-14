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Факти / Україна / Суспільство

Закордонні паспорти громадян України не анульовуватимуть через зміни правил транслітерації

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Закордонні паспорти громадян України не анульовуватимуть через зміни правил транслітерації
Фото: Depositphotos

Закордонні паспорти громадян України не анульовуватимуть через зміну правил транслітерації. Процес анулювання документів для виїзду за кордон призупинено, а дію інших вже відновлено.

Про це заявив член парламентського комітету з питань правової політики, народний депутат України Роман Бабій.

– Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже було анульовано у зв’язку з цим, відновлено (або найближчим часом буде відновлено), – зазначив він.

За його словами, проблема різної транслітерації в паспортах громадян України залишається, тому її необхідно вирішувати.

Зараз дивляться

– Наразі близько 34 тис. громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією. Деякі українці зловживають цим – обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього паспорти, написання імені чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (або в електронній базі) різне написання означає, що це не одна й та сама людина, – стверджує нардеп.

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