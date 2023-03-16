С ограничениями только Житомирщина и Киевщина. Какая ситуация со светом в Украине 16 марта

Март, 16 в 12:54

В энергосистеме Украины электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

– Однако из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в г. Киеве. Сейчас в этих регионах применяются ограничения потребления, – рассказывают в ведомстве.

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Отмечается, что в других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет.

Лимиты потребления в области не доводились. Энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой.

Напомним, Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, удержав энергосистему в течение всей зимы в условиях массированных атак на объекты инфраструктуры.