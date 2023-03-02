Березень, 02 в 16:08

Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, втримавши енергосистему протягом усієї зими в умовах масованих атак на об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу на форумі Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату (P-TECC) у Загребі.

– Станом на сьогодні ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву, – сказав він.

За його словами, Україна вже готується до майбутніх випробувань, зокрема наступного опалювального сезону. Одним із ключових короткострокових завдань у цьому напрямку є децентралізація генерації.

Зараз дивляться

– Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генеруючих потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами, – зазначив міністр.

Він додав, що ще одним механізмом досягнення цілей децентралізації стане розвиток відновлюваних джерел енергії – сонячної та вітрової генерації. Також передбачається модернізація системи передачі електроенергії, пошкодженої внаслідок російських атак.

Галущенко наголосив, що в середньостроковій перспективі Україна розвиватиме і безвуглецеву атомну генерацію, яка цього опалювального сезону відіграла ключову роль.

Раніше в Укренерго повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 19 день поспіль і наразі не прогнозується.