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Факти / Україна / Суспільство

З обмеженнями тільки Житомирщина та Київщина. Яка ситуація зі світлом в Україні 16 березня

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
З обмеженнями тільки Житомирщина та Київщина. Яка ситуація зі світлом в Україні 16 березня
Фото: Pexels

​​В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Про це повідомляють в Укренерго. 

– Однак через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання, – розповідають у відомстві. 

Зазначається, що в інших регіонах обмежень у мережах Укренерго, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. 

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Ліміти споживання до областей не доводились. Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою.

Нагадаємо, Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, втримавши енергосистему протягом усієї зими в умовах масованих атак на об’єкти інфраструктури.

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