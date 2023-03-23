Сдал свою диссертацию на проверку: Лисовой о первых шагах на посту главы МОН

Март, 23 в 11:50

Первое, что сделал на посту главы Минобразования Оксен Лисовой, — подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

— В случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добропорядочности, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук. Как только получу заключение — публично все обнародую, — сообщил министр в соцсети.

Лисовой заверил, что не собирается держаться за какие-либо звания, поскольку пришел в МОН делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня.

— Научные степени и соответствующие доплаты к ним нужны людям, которые занимаются наукой, а не другими сферами деятельности. Это первый шаг, — подчеркнул глава Минобразования.

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А следующим шагом, по его словам, будет “изменение правил игры”.

— Подал правительству предложения по изменениям в нормативной базе, которые позволят любому гражданину, чиновнику, политику добровольно отказаться от научной степени и (соответственно) от всех надбавок. Сэкономленные средства государство сможет направить в пользу развития науки, обороны или восстановления, — объяснил он.

Однако самым главным шагом, как подчеркнул Лисовой, станут приоритеты и ценностные ориентиры нового МОН, которое “должно стать частью стратегии обороны: в школах, в профтехах и вузах воспитываем сознательных граждан и будущих разработчиков технорешений для нашей победы и лидеров общественного мнения”.

Конкретизируя третий шаг, министр подчеркнул, что речь идет о цифровизации образования, восстановлении образовательной инфраструктуры, возвращении к очному обучению, повышении престижа профессии учителя, пересмотре системы оплаты труда и т. п.

— Больше — чуть позже, в том числе и о команде. Помню об одной важной вещи: украинец успешен тогда, когда свободен. Поэтому строим свободное образование для свободных людей, — подытожил Лисовой.

Верховная Рада 21 марта назначила новым министром образования и науки Украины Оксена Лисового. За его кандидатуру проголосовали 313 народных избранников.

Джерело: Оксен Лісовий

Фото: Оксен Лісовий