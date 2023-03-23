Подав свою дисертацію на перевірку: Лісовий про перші кроки на посаді очільника МОН

Березень, 23 в 11:50

Перше, що зробив на посаді очільника Міносвіти Оксен Лісовий, – подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

– У разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук. Щойно отримаю висновок – публічно все оприлюдню, – повідомив міністр у соцмережі.

Лісовий запевнив, що не збирається триматися за будь-які звання, оскільки прийшов у МОН робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня.

– Наукові ступені й відповідні доплати до них потрібні людям, які займаються наукою, а не іншими сферами діяльності. Це перший крок, – наголосив глава Міносвіти.

А наступним кроком, за його словами, буде “зміна правил гри”.

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– Подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі, які дозволятимуть будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і (відповідно) від усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову, – пояснив він.

Проте найголовнішим кроком, як наголосив Лісовий, стануть пріоритети і ціннісні орієнтири нового МОН, яке “має стати частиною стратегії оборони: у школах, у профтехах і вишах виховуємо свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки”.

Конкретизуючи третій крок, міністр наголосив, що йдеться про цифровізацію освіти, відновлення освітньої інфраструктури, повернення до очного навчання, підвищення престижу професії вчителя, перегляду системи оплати праці тощо.

– Більше – трохи згодом, зокрема й про команду. Пам’ятаю про одну важливу річ: українець успішний тоді, коли вільний. Тож будуємо вільну освіту для вільних людей, – підсумував Лісовий.

Верховна Рада 21 березня призначила новим міністром освіти і науки України Оксена Лісового. За його кандидатуру проголосували 313 народних обранців.

Джерело: Оксен Лісовий

Фото: Оксен Лісовий