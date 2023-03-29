С завтрашнего дня в лавре начнется работа по передаче зданий государству – Ткаченко

Март, 29 в 17:16

30 марта в Киево-Печерской лавре начнет работу совместная комиссия по принятию зданий в государственное пользование.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге в Харькове.

– Никогда не говорилось, что там (в Киево-Печерской лавре – ред.) прекратится монашеская жизнь. Какая это будет монашеская жизнь, посмотрим дальше. С завтрашнего дня начинает работу комиссия, где будут в том числе представители митрополии, министерства и заповедника, которая будет заниматься приемкой тех зданий, которые должны перейти от пользования митрополией к пользованию государства. Процесс будет постепенным, и я надеюсь, что все будет нормально, – сказал он.

Ткаченко отметил, что аналогичные процессы будут проходить и в других областях Украины.

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– В Кременецком заповеднике истек срок пользования одним из храмов. Мы сейчас подали в суд, потому что местные священники не захотели передавать (имущество – ред.). Так же у нас есть вопросы по крайней мере с двумя храмами на территории Черниговского заповедника. Это старые храмы XII века. То есть процесс идет, – сказал министр.

Напомним, 10 марта Украинская православная церковь (МП) на своем сайте распространила документ-предупреждение от заповедника Киево-Печерская лавра о расторжении с ними договора об аренде территории и зданий заповедника с 29 марта.

Документ констатирует, что указом президента и постановлением Кабмина была создана межведомственная рабочая группа, установившая нарушение монастырем условий использования бесплатно предоставленного государственного имущества.

Сегодня, 29 марта, в лавре прошла последняя служба УПЦ МП. На нее собрались сотни прихожан.

После молитвы митрополит Павел заявил, что его приход не покинет стены Киево-Печерской лавры до окончания всех судебных разбирательств.