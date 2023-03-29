Відзавтра в лаврі розпочнеться робота з передачі будівель державі – Ткаченко

Березень, 29 в 17:16

30 березня, у Києво-Печерській лаврі розпочне роботу спільна комісія з прийняття будівель у державне користування.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на брифінгу у Харкові.

– Ніколи не йшлося про те, що там (у Києво-Печерській лаврі – ред.) припиниться монаше життя. Яке це буде монаше життя, подивимося далі. Від завтра розпочинає роботу комісія, де будуть у тому числі представники митрополії, міністерства і заповідника, яка буде займатися прийманням тих будівель, що мають перейти від користування митрополією до користування держави. Процес буде поступовим, і я сподіваюся, що все буде нормально, – сказав він.

Ткаченко зазначив, що аналогічні процеси відбуватимуться і в інших областях України.

Зараз дивляться

– У Кременецькому заповіднику завершився термін користування одним із храмів. Ми зараз подали до суду, тому що місцеві священники не захотіли передавати (майно – ред.). Так само у нас є питання з принаймні двома храмами на території Чернігівського заповідника. Це старі храми XII століття. Тобто процес іде, – сказав міністр.

Нагадаємо, 10 березня, Українська православна церква (МП)на своєму сайті поширила документ-попередження від заповідника Києво-Печерська лавра про розірвання з ними договору про оренду території та будівель заповідника з 29 березня.

Документ констатує, що указом президента та постановою Кабміну була створена міжвідомча робоча група, яка встановила порушення монастирем умов про використання безплатно наданого державного майна.

Сьогодні, 29 березня у лаврі пройшла остання служба УПЦ МП. На неї зібралися сотні парафіян.

Після молитви митрополит Павло заявив, що його парафія не покине стіни Києво-Печерської лаври до закінчення всіх судових розглядів.