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Факти / Україна

Сотні людей прийшли на останню службу УПЦ МП. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки Василь Саф'янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент
Сотні людей прийшли на останню службу УПЦ МП. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі

Сьогодні, 29 березня Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату має залишити Києво-Печерську лавру.

Від самого ранку біля святині збираються тисячі вірян. Там триває остання служба УПЦ МП.

На місці працює знімальна група Фактів ICTV. За словами кореспондента Василя Сафʼянюка, станом на 11:30 у храмі лунає молитва. Біля храму проходить сповідь, після чого вірянам дають випити святої води. 

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– Кілька тисяч вірян прийшли на молитву до нижньої лаври. Ситуація спокійна, ні суперечок, ні скандалів не бачив і не чув, – розповів кореспондент Фактів ICTV.

Оновлено 12:00

Молитва закінчилася проповіддю митрополита Павла, він заявив, що його церква не має наміру покидати лавру, на його думку, на це немає законних причин.

– По законах по конституції нас не мають права виселити, тому що в нас довгостроковий договір на безоплатне користування. Ми маємо право. І коли воєнний стан вони не мають права розірвати його, і навіть тоді коли закінчиться війна, дай Бог, щоб вона скоріше закінчилася, не мають права нічого робити, – заявив митрополит Павло.

Сотні людей прийшли на останню службу УПЦ МП. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі / 3 фотографии

Оновлено в 12:30 

Митрополит Павло вийшов з лаври. Віряни що скупчилися біля священника просили благословення.

На вході до лаври чергують поліцейські.

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