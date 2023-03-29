До повного завершення судових розглядів. УПЦ МП не збирається покидати Києво-Печерську лавру

Березень, 29 в 13:45

Митрополит Павло заявив, що його церква не має наміру покидати лавру, принаймні до закінчення судових розглядів.

Про це він повідомив на сьогоднішній службі у Києво-Печерській лаврі, яка мала стати останньою для УПЦ МП у цій святині.

– По законах по конституції нас не мають права виселити, тому що в нас довгостроковий договір на безоплатне користування. Ми маємо право, – заявив він.

За словами митрополита, під час дії воєнного стану договір оренди, який був заключений 19 липня 2013 року, за яким чоловічий монастир УПЦ МП мав право безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

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– Справа знаходиться в судовому управлінні, хоча вже три судді взяли самовідвід, але не мають право вигнати братію. Про це вчора ми отримали лист від ООН, що ми лишаємося в лаврі до того часу, поки не пройдуть суди й не буде рішення суду, – заявив митрополит.

Він зазначив, якщо рішення суду буде не на користь УПЦ МП, вони подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, Українська православна церква (МП) 10 березня на своєму сайті поширила документ-попередження від заповідника Києво-Печерська лавра про розірвання з ними договору про оренду території та будівель заповідника з 29 березня.

Документ констатує, що указом президента та постановою Кабміну була створена міжвідомча робоча група, яка встановила порушення монастирем умов про використання безплатно наданого державного майна.