Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023
Украинци, которые 24 февраля 2022 года вынужденно покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, имеют право на денежные выплаты от государства.
Выплаты для ВПЛ — это ежемесячная денежная помощь на проживание, которую украинцы получают на свои карты.
Факты ICTV узнавали, изменятся ли в 2023 году даты поступления выплат для ВПЛ и в каких числах украинцам ждать финансовой поддержки.
Когда украинцам ждать начислений в 2023 году
На горячей линий Министерства социальной политики Украины отметили, что информации об изменении дат поступления выплат для ВПЛ сейчас нет.
— Информации об изменении дат поступления выплат пока нет, поэтому в 2023 году все остается без изменений, — подчеркнули в ведомстве.
Соответственно, с 1 января 2023 года процесс перечисления и поступления денежной поддержки для ВПЛ остается таким, каким является сейчас.
Перечисления бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до третьего, 13 и 23 числа, но раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц.
— Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее, — отмечают в Минсоцполитики.
Перед тем, как средства поступят на карту ВПЛ, осуществляется три этапа:
- подача заявки — вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ;
- формирование и обработка реестров – за это отвечает Минсоцполитики;
- выплата средств — осуществляется банком.
Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют своим клиентам ВПЛ.
Если в 2023 году в ведомстве введут новые правила и утвердят обновленные даты перерасчета бюджетных средств, украинцам сообщат об этом.
Кто из украинцев будет получать выплаты в 2023 году
С 1 января 2023 года ВПЛ получают помощь от государства на основании перечня территориальных общин, которые:
- расположены в районах военных (боевых) действий;
- находятся во временной оккупации РФ;
- находятся в окружении (блокировке).
Выплаты получают внутренние переселенцы, зарегистрированные в одной из общин из этого перечня. Последний раз Минреинтеграции публиковало обновленный перечень территориальных общин 13 декабря. Если перечень не обновят до конца 2022 года, то он продолжит действовать и с 1 января 2023-го.
Сейчас в список лиц, имеющих право на выплаты, входят девять областей Украины и 329 общин:
- Донецкая (66 общин);
- Харьковская (56 общин);
- Днепропетровская (10 общин);
- Луганская (37 общин);
- Запорожская (62 общины);
- Херсонская (49 общин);
- Николаевская (26 общин);
- Сумская (19 общин);
- Черниговская (4 общины).
Напоминаем, что сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет:
- 3 тыс. грн на каждого ребенка и человека с инвалидностью;
- 2 тыс. грн на каждого человека старше 18 лет.