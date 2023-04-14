В Киеве во время празднования Пасхи будут усилены меры безопасности. Национальная полиция Украины привлечет более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТГ (добровольческие формирования территориальных общин) для поддержания правопорядка.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской военной администрации со ссылкой на председателя КГВА генерал-полковника Сергея Попка.

Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить до 500 сотрудников муниципальной охраны Киева. Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих — храмы, соборы и национальный заповедник Киево-Печерская лавра с целью недопущения провокаций.

Возле церквей будут дежурить полицейские и муниципальная охрана, которые в случае воздушной тревоги будут руководить эвакуацией верующих и священнослужителей в укрытия.

Также на Пасху будут работать мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в столице для предотвращения правонарушений.

Комендантский час на Пасху остается без изменений — с 00:00 до 05:00.

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