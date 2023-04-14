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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Глава КГВА рассказал о мерах безопасности в Киеве на Пасху

київська поліція
Фото: Нацполиция

В Киеве во время празднования Пасхи будут усилены меры безопасности. Национальная полиция Украины привлечет более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТГ (добровольческие формирования территориальных общин) для поддержания правопорядка.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской военной администрации со ссылкой на председателя КГВА генерал-полковника Сергея Попка.

Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить до 500 сотрудников муниципальной охраны Киева. Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих — храмы, соборы и национальный заповедник Киево-Печерская лавра с целью недопущения провокаций.

Возле церквей будут дежурить полицейские и муниципальная охрана, которые в случае воздушной тревоги будут руководить эвакуацией верующих и священнослужителей в укрытия.

Также на Пасху будут работать мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в столице для предотвращения правонарушений.

Комендантский час на Пасху остается без изменений — с 00:00 до 05:00.

Пасха, Київ, Нацполиция
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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