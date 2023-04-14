Очільник КМВА розповів про заходи безпеки в Києві на Великдень
У Києві під час святкування Великодня буде посилено заходи безпеки. Національна поліція України залучить понад 1000 поліціянтів та близько 120 представників ДФТГ (добровольчі формування територіальних громад) для підтримання правопорядку.
Про це повідомляє пресцентр Київської міської військової адміністрації із посиланням на голову КМВА генерал-полковника Сергія Попка.
Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть до 500 співробітників муніципальної охорони Києва. Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та національний заповідник Києво-Печерська лавра з метою недопущення провокацій.
Біля церков будуть чергувати поліціянти та муніципальна охорона, які в разі повітряної тривоги керуватимуть евакуацією вірян та священнослужителів до укриттів.
Також на Великдень працюватимуть моніторингові центри, які оперативно відстежуватимуть ситуацію в столиці задля запобігання правопорушенням.
Комендантська година на Великдень залишається без змін – з 00:00 до 05:00.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна