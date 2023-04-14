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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Очільник КМВА розповів про заходи безпеки в Києві на Великдень

київська поліція
Фото: Нацполіція

У Києві під час святкування Великодня буде посилено заходи безпеки. Національна поліція України залучить понад 1000 поліціянтів та близько 120 представників ДФТГ (добровольчі формування територіальних громад) для підтримання правопорядку.

Про це повідомляє пресцентр Київської міської військової адміністрації із посиланням на голову КМВА генерал-полковника Сергія Попка.

Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть до 500 співробітників муніципальної охорони Києва. Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та національний заповідник Києво-Печерська лавра з метою недопущення провокацій.

Біля церков будуть чергувати поліціянти та муніципальна охорона, які в разі повітряної тривоги керуватимуть евакуацією вірян та священнослужителів до укриттів.

Також на Великдень працюватимуть моніторингові центри, які оперативно відстежуватимуть ситуацію в столиці задля запобігання правопорушенням.

Комендантська година на Великдень залишається без змін – з 00:00 до 05:00.

Великдень, Київ, Нацполіція
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