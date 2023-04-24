Зеленский рассказал, сколько пленных Украина вернула с начала вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 2 238 человек, из них 140 — гражданские.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире.

– За это время (войны. — Ред.) мы освободили из плена 2 238 человек. Из этих 2 238 человек 140 — гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских. Мы работаем постоянно и будем продолжать это делать, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что работа Объединенного центра по поиску и освобождению пленных при СБУ проводится ежедневно в режиме 24/7.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина работает над обменом пленными со страной-агрессором РФ в формате “всех на всех” и уже приближается к тому, чтобы это произошло.

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