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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україна наближається до обміну полоненими у форматі “всіх на всіх” – Буданов

Україна наближається до обміну полоненими у форматі “всіх на всіх” – Буданов

Україна працює над обміном полоненими з країною-агресором РФ у форматі “всіх на всіх” і вже наближається до того, щоб це відбулося.

Про це розповів в інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Так, ми в принципі наближаємося до цього, – наголосив Буданов, відповідаючи на запитання, наскільки реальним є обмін “всіх на всіх” і чи проговорюється це питання.

Він нагадав, що Україна вже звільнила з полону понад 2,2 тис. людей. Буданов назвав такі обміни безпрецедентними, оскільки вони відбуваються під час повномасштабної війни, а не після завершення боїв.

– Станом на зараз вже обміняно більш ніж 2 200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час, – пояснив керівник ГУР.

Як відомо, останній великий обмін полоненими відбувся 16 квітня, на Великдень. Тоді вдалося визволити з російського полону ще 130 українських воїнів.

За даними Міністерства оборони України, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вдалося повернути щонайменше 2 235 людей.

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Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Кирило Буданов, Обмін полоненими, Російська агресія
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