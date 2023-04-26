Национальный мультипредметный тест (НМТ) — упрощенная альтернатива ВНО. Этот компьютерный онлайн-тест состоит из трех блоков и длится 180 мин. Именно по результатам НМТ украинские школьники будут поступать в вузы.

В этом году мультипредметный тест будет содержать задания по трем предметам: украинский язык и математика (обязательные) и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика и тому подобное.

Можно ли не сдавать НМТ в 2023 году, последствия такого решения и куда можно поступить без прохождения теста, читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли не сдавать НМТ в 2023 году

Да, в этом году НМТ могут сдавать не все выпускники! Особенно если вы не планируете поступать в высшие учебные заведения в 2023 году.

Во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что те ученики, которые не планируют никуда поступать после 11 класса, могут не проходить тестирование, ведь ГИА в 11 классах в этом году отменили.

— Если вы планируете поступать в колледж или хотите год учиться за границей, например, и вам не нужен результат для поступления в украинское учреждение высшего образования, вы можете не регистрироваться на НМТ. Вам это не нужно, – добавила Вакуленко.

То есть, по словам заместителя директора УЦОКО, не все ученики 11 классов должны сдавать НМТ в 2023 году.

Также не нужны результаты НМТ тем абитуриентам, которые будут поступать на контракт на специальности, которым предоставляется особая поддержка государства. В 2023 году в перечень включена 61 специальность, которая будет пользоваться такой поддержкой.

Перечень специальностей, которым будет оказываться особая поддержка во время вступительной кампании 2023 года, был утвержден Министерством образования и науки.

Особенность поступления на специальности, которым предоставляется государственная поддержка, в том, что на них можно быть зачисленным на обучение по контракту без результатов экзаменов.

То есть результаты НМТ будут необходимы только тем ученикам, которые планируют поступать на бакалавриат на все специальности, кроме художественных и спортивных. Для поступления на художественные и спортивные специальности в 2023 году абитуриенты должны пройти творческий конкурс.

Заместитель директора УЦОКО также упомянула и о поступлении в зарубежные вузы. По ее словам, ученики, которые планируют учиться за границей, должны уточнять информацию непосредственно у учреждения высшего образования, относительно того, нужно ли сдавать НМТ в Украине.

Куда можно поступить без результатов НМТ и что будет, если не сдать тест

На самом деле ничего страшного с вами не произойдет, особенно если вы не планировали поступать в вуз в 2023 году. Если вы приняли решение не проходить тестирование, то можете год отдохнуть и сдать НМТ в 2024 году. Тогда же и вступить в вуз.

В случае, если у вас низкий уровень подготовки и вы понимаете, что не пройдете порог НМТ, советуем рассмотреть следующие варианты:

поступить в колледж;

частный университет, не требующий результаты теста;

выберите одну из специальностей, которая пользуется особой поддержкой государства.

Обратите внимание, что на некоторые специальности можно будет поступать без результатов Национального мультипредметного теста, если:

вы выбираете контрактную форму обучения;

по результатам собеседования и/или мотивационного письма.

Поступать в вуз и сдавать или не сдавать НМТ — личный выбор каждого, но ответственность за такое решение придется взять на себя!

Если вы решили пропустить год и не поступать в вуз в 2023 году, советуем уделить свободное время учебе и качественной подготовке, чтобы поступить на следующий год.

Помните, в современном мире высшее образование обладает особой ценностью, ведь помогает получить хорошую работу и должность, двигаясь по карьерной лестнице.

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