Національний мультипредметний тест (НМТ) – спрощена альтернатива ЗНО. Цей комп’ютерний онлайн-тест складається з трьох блоків та триває 180 хв. Саме за результатами НМТ українські школярі вступатимуть до вишів.

Цьогоріч мультипредметний тест міститиме завдання з трьох предметів: українська мова та математика (обовʼязкові) та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика тощо.

Чи можна не здавати НМТ у 2023 році, наслідки такого рішення та куди можна вступити без проходження тесту, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна не здавати НМТ у 2023 році

Так, цьогоріч НМТ можуть здавати не всі випускники шкіл! Особливо якщо ви не плануєте вступати до закладів вищої освіти у 2023 році.

Під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко зазначила, що ті учні, які не планують нікуди вступати після 11 класу, можуть не проходити тестування, адже ДПА в 11 класах цього року скасували.

– Якщо ви плануєте вступати у коледж або хочете рік навчатися за кордоном, наприклад, і вам не потрібний результат для вступу в український заклад вищої освіти, ви можете не реєструватися на НМТ. Вам це не потрібно, – додала Вакуленко.

Тобто, за словами заступниці директора УЦОЯО, не всі учні 11 класів мають здавати НМТ у 2023 році.

Також не потрібні результати НМТ тим абітурієнтам, які вступатимуть на контракт на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави. У 2023 році до переліку включено 61 спеціальність, що користуватиметься такою підтримкою.

Перелік спеціальностей, яким надаватиметься особлива підтримка під час вступної кампанії 2023 року, був затверджений Міністерством освіти і науки.

Особливість вступу на спеціальності, яким надається державна підтримка, у тому, що на них можна бути зарахованим на навчання за контрактом без результатів іспитів.

Тобто результати НМТ будуть необхідні лише тим учням, які планують вступати на бакалаврат на всі спеціальності, окрім мистецьких та спортивних. Для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності у 2023 році абітурієнти мають пройти творчий конкурс.

Заступниця директора УЦОЯО також згадала й про вступ у закордонні виші. За її словами, учні, які планують вчитися за кордоном, мають уточнювати інформацію безпосередньо у закладу вищої освіти, щодо того, чи потрібно складати НМТ в Україні.

Куди можна вступити без результатів НМТ та що буде, якщо не скласти тест

Насправді нічого страшного з вами не станеться, особливо якщо ви не планували вступати до вишу у 2023 році. Якщо ви прийняли рішення не проходити тестування, то можете рік відпочити та скласти НМТ у 2024 році. Тоді ж і вступити до ЗВО.

У випадку, якщо у вас низький рівень підготовки і ви розумієте, що не пройдете поріг НМТ, радимо розглянути такі варіанти:

вступити до коледжу;

приватний університет, який не вимагає результатів тесту;

оберіть одну зі спеціальностей, яка користується особливою підтримкою держави.

Зверніть увагу, що на деякі спеціальності можна буде вступати без результатів національного мультипредметного тесту, якщо:

ви обираєте контрактну форму навчання;

за результатами співбесіди та/або мотиваційного листа.

Вступати до вишу та здавати чи не здавати НМТ – особистий вибір кожного, але відповідальність за таке рішення доведеться узяти на себе!

Якщо ви вирішили пропустити рік та не вступати до ЗВО у 2023 році, радимо приділити вільний час навчанню та якісній підготовці, аби вступити на наступний рік.

Памʼятайте, у сучасному світі вища освіта володіє особливою цінністю, адже допомагає отримати хорошу роботу й посаду, рухаючись кар’єрними сходами.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.