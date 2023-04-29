Ціни на овочі в Україні почали знижуватися: коли чекати на максимальний спад

В Україні вже почали знижуватися ціни на овочі, але максимальний спад очікується у червні.

Про це в ефірі Єдиних новин сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Він наголосив, що на ціну впливає сезонний фактор. Так, навесні через активний імпорт овочів вартість підскакує вгору, а ось із травня, коли збільшується кількість товарів з України – ціна падає.

Експерт уточнив, що до Великодня ціни були високі, зараз починається зниження на 15-20 гривень за кілограм овочів.

– Ми очікуємо, що на початок червня вже остаточно ринок буде стабілізовано товарами з відкритого ґрунту з наших територій, і червень стане періодом максимального зниження цін на овочі. Така ситуація буде до вересня – початку жовтня. А згодом знову почнеться річний цикл зростання цін, – каже Пензін.

Крім того, він прогнозує восени суттєве падіння цін і збільшення врожаю цибулі завдяки багатшому врожаю серед місцевих фермерів.

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