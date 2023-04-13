Кастрюля борща за 170 грн, но без сметаны и сала: что будет дальше с ценами на продукты

Этой весной продукты рекордно подорожали, больше всего — лук и морковь. Почему цены на продукты в Украине снова пошли вверх и каких сюрпризов ждать в дальнейшем, разбирались журналисты Фактов недели.

Они провели ревизию цен в супермаркете и на базаре, приобретя продукты для борщевого набора.

В магазине свекла (однако почему-то есть только молодая) — по 45 грн/кг, морковь еще дороже — 53 грн/кг, лук — почти 70 грн/кг, капуста — по 24 грн/кг. Ребро говяжье — 13,4 грн за 100 г (взяли полкилограмма). В целом продукты для борща обошлись в 170 грн. Но это без сметаны и сала, которое стоит 23,4 грн за 100 г.

Если же к борщу еще и овощной салат сделать, бюджета и в 500 грн не хватит, поскольку перец красный по 200 грн, огурцы — почти 220 грн и помидоры обойдутся в 80 грн/кг.

По данным Госстата и Института аграрной экономики, бесспорный лидер по подорожанию — яйца. Они за год выросли в цене на 92%. Далее следуют фрукты — 75%, рыба — 44%, сало — 38% и овощи — 36%. Огурцы только за последние пару месяцев подорожали чуть ли не втрое, морковь почти в 2,5 раза, лук и капуста — вдвое.

На базаре некоторые продукты для борща даже дороже, чем в магазине. В частности, мясо, говядина — по 150 грн. Здесь свекла, морковь и капуста — отечественные, а вот лук — импортный, потому что нет украинских овощей.

Херсонская и Запорожская области были ключевыми поставщиками тепличной продукции, объясняет экономист Олег Пендзин, однако это не единственная причина высоких цен на овощи.

— Искали лук в Европе — Польша и Голландия. Но в Голландии своего лука было мало, потому что там были наводнения. Поэтому цена европейского лука сильно подскочила. Искали в Турции. Начались землетрясения, и турки ввели эмбарго на экспорт продовольствия. Это касается не только лука, но и томатов, и огурцов, — объясняет эксперт.

В придачу ко всему — проблемы с доставкой, говорят сами аграрии.

— У нас нарушились цепочки логистического взаимодействия между регионами. Колебания в ценах, к которым приводила стоимость горюче-смазочных материалов, затратные части на закупку деталей для автомобилей, потому что они идут из-за рубежа, — рассказал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Все это сказывается на ценах, и борщевой набор на рынке обходится почти в те же деньги, что и в магазине — 160 грн.

Чтобы понять, что может быть дальше с ценами на овощи, Факты недели посетили одно из тепличных хозяйств на Днепропетровщине. Многие теплицы, даже в относительно спокойных регионах, не пережили войну и закрылись. Но эта выстояла, и теперь здесь ждут новый урожай.

Однако, будут ли овощи дешевле, на это влияет много факторов.

— Главное для нашего производства — это цена энергии. Минеральные удобрения — тоже причина. Основную часть минудобрений мы получали через одесские порты, которые поступали из азиатских рынков. Сейчас — все идет через европейские автотранспортом. Цена на удобрения тоже поднялась вдвое, — объясняет директор тепличного комбината Сергей Задорожный.

Следовательно, дешевыми огурцы и томаты традиционно могут быть в июле, а лук сбавит ценовые обороты уже вскоре.

— Буквально через месяц мы будем видеть новый урожай озимого лука, поэтому его будет предлагаться на рынке значительно больше — не только импортированный, но и отечественный, поэтому будет фактическое сползание цены вниз, — прогнозирует Марчук.

Цены на мясную продукцию и яйца сейчас подогревает и приближение Пасхи. Но дальше стоимость, говорят эксперты, может снизиться.

— Не будет головокружительного скачка, тем более, что уже весна, появились домашние яйца на рынке. Уже начали куры нестись в домашних хозяйствах, — считает Пендзин.

Его прогноз по мясу менее оптимистичен — цены в ближайшие дни вырастут еще больше, что связано с праздниками, а потом они остановятся, а возможно будет и некоторое снижение.

Хорошая новость для любителей курятины. Марчук говорит, что после пасхальных праздников будет больше предложений по птицекомбинатам, которые выращивают уже новое поголовье кур, поэтому цена или стабилизируется, или пойдет вниз. Это касается и яиц.

В то же время молочные продукты в течение ближайших месяцев подорожают. Стоимость может подскочить вверх до 10%.

Стабилизируются цены на продукты традиционно летом, то есть с началом сезона овощей. И сюрпризов, убеждают экономисты, с новыми скачками ожидать не стоит, потому что украинцы и так уже на всем экономят, а потому спрос и без того падает.

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