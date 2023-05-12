Обучение в Польше после 9 класса: куда поступить и какую профессию выбрать

В Польше после 9 класса ученики имеют возможность продолжить обучение в лицеях и техникумах. Согласно польскому законодательству, в этих учреждениях украинцы и поляки учатся на равных условиях, то есть абсолютно бесплатно.

Для поступления необходимо иметь свидетельство о базовом общем среднем образовании и знать польский язык на коммуникативном уровне. Никаких вступительных экзаменов или ВНО не понадобится (за исключением художественных, музыкальных и англоязычных учебных заведений).

Об условиях поступления в лицеи и техникумы в Польше после 9 класса — читайте в материале Фактов ICTV.

Лицей (liceum ogólnokształcące)

Это учебное заведение среднего базового образования подобно лицеям в Украине. Учебные предметы почти такие же, как в обычной украинской школе. Кроме того, помимо общих, ученик выбирает предметы в соответствии со своими предпочтениями и планами на будущее. Обучение в польском лицее длится четыре года.

Образование в лицеях государственного типа — бесплатное. В частных — платное. Все лицеи имеют хорошую материальную базу и опытных преподавателей. Также польские лицеи обеспечивают полную опеку несовершеннолетним воспитанникам.

Учащиеся учебного заведения имеют возможность ежегодно ездить за границу на практику.

После окончания лицея и сдачи выпускного экзамена (egzamin maturalny) выпускники получают аттестат европейского образца (wiadectwo dojrzałości), что дает возможность поступать в польские и европейские университеты по упрощенной системе.

Техникум (technikum)

Это заведение среднего специального образования, по окончании которого выпускники могут работать по выбранной специальности. Обучение здесь длится пять лет.

Учащиеся, помимо основных уроков, имеют также курсы по профессиональным предметам. Во время обучения ученики осваивают два иностранных языка. Почти во всех техникумах обучение является бесплатным.

После успешной сдачи выпускного экзамена ученики получают диплом, подтверждающий приобретенные профессиональные навыки и знания. Диплом дает право выпускнику работать в Европе. После того, как выпускник сдаст Egzamin Maturalny, ему выдают также аттестат зрелости.

Кстати, выбрать техникум в Польше непросто, потому что заведений в стране почти 2 тыс.

Условия поступления

Поступить в польский лицей или техникум на самом деле не сложно. Во-первых, вступительные экзамены не нужно сдавать.

Средний балл аттестата не учитывается. Не в счет и балл государственной итоговой аттестации. Кстати, вас могут пригласить на собеседование, чтобы проверить знание языка. Это происходит из-за того, что в определенных заведениях есть конкурсный отбор.

Поступить в польский техникум или лицей может иностранец после 9-го или 10-го класса, который получил свидетельство о базовом общем среднем образовании, не достиг 18-летнего возраста и знает польский язык (читает, пишет, свободно разговаривает, то есть имеет уровень А2).

Когда нужно подавать заявку на поступление

Сделать это можно самостоятельно, посетив заведение, или же онлайн. Заявление следует подавать с 1 октября по 1 августа. Традиционно, обучение начинается 1 сентября.

Условия обучения после 9 класса

Сам процесс обучения интересен. Учащиеся мотивированы учиться, потому что лучшие получают поощрение в виде стипендии или поездки за границу на практику.

Иногда даже до окончания учебы некоторые ученики подписывают контракты с работодателями и уже на последнем курсе имеют работу.

Для украинских учеников, кроме других иностранных языков, обязательным является изучение польского языка. После завершения курса всем ученикам выдают сертификат Государственной комиссии.

Учась в Польше после 9-10 класса, можно получить следующие профессии:

Транспортная логистика.

Информатика и компьютерные науки.

Компьютерная графика и дизайн.

Специалист по продажам.

Гостиничное хозяйство.

Ресторанный бизнес.

Индустрия моды.

Техник общественного питания.

Туристическое обслуживание.

Парикмахер, визажист, стилист.

Ветеринар.

Оборудование систем альтернативных источников энергии.

Экономист.

Служба авиационной безопасности.

Технология изготовления изделий из кожи.

Геодезист.

Техник железнодорожных мостов.

Авиационный механик.

Механик.

Техник-механик.

Электрик.

Получив образование в техникумах или лицеях Польши, довольно легко найти работу по специальности в Европе. Потому что именно таких специалистов всегда требует рынок труда.

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