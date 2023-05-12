Навчання у Польщі після 9 класу: куди вступити та яку професію обрати

У Польщі після 9 класу учні мають можливість продовжити навчання у ліцеях та технікумах. Згідно з польським законодавством, в цих установах українці та поляки навчаються на рівних умовах, тобто абсолютно безплатно.

Для вступу необхідно мати свідоцтво про базову загальну середню освіту та знати польську мову на комунікативному рівні. Жодних вступних іспитів чи ЗНО не знадобиться (за винятком художніх, музичних та англомовних закладів освіти).

Про умови вступу до ліцеїв та технікумів у Польщі після 9 класу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ліцей (liceum ogólnokształcące)

Це навчальний заклад середньої базової освіти, подібний до ліцеїв в Україні. Навчальні предмети майже такі ж, як у звичайній українській школі. Також, окрім загальних, учень обирає предмети згідно зі своїми уподобаннями та планами на майбутнє. Навчання в польському ліцеї триває чотири роки.

Освіта в ліцеях державного типу – безплатна. У приватних – платна. Усі ліцеї мають хорошу матеріальну базу та досвідчених викладачів. Також польські ліцеї забезпечують повну опіку неповнолітнім вихованцям.

Учні навчального закладу мають можливість щороку їздити за кордон на практику.

Після закінчення ліцею та здачі випускного іспиту (egzamin maturalny) випускники отримують атестат європейського зразка (świadectwo dojrzałości), що дає можливість вступати до польських та європейських університетів за спрощеною системою.

Технікум (technikum)

Це заклад середньої спеціальної освіти, після закінчення якого випускники можуть працювати за обраним фахом. Навчання тут триває п’ять років.

Учні, крім основних уроків, мають також курси з професійних предметів. Під час навчання учні освоюють дві іноземні мови. Майже у всіх технікумах навчання є безплатним.

Після успішної здачі випускного екзамену учні отримують диплом, який підтверджує набуті професійні навички та знання. Диплом дає право випускнику працювати в Європі. Після того, як випускник здасть Egzamin Maturalny, йому видають також атестат зрілості.

До речі, обрати технікум у Польщі непросто, бо закладів у країні майже 2 тис.

Умови вступу

Вступити до польського ліцею чи технікуму насправді не складно. По-перше, жодних вступних іспитів не потрібно здавати.

Середній бал атестата не враховується. Не береться до уваги і бал державної підсумкової атестації. До речі, вас можуть запросити на співбесіду, аби перевірити знання мови. Це відбувається через те, що в певних закладах є конкурсний відбір.

Вступити до польського технікуму чи ліцею може іноземець після 9-го або 10-го класу, який отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту, не досяг 18-річного віку та знає польську мову (читає, пише, вільно розмовляє, тобто має рівень А2).

Коли потрібно подавати заявку на вступ

Зробити це можна самостійно, відвідавши заклад, або ж онлайн. Заяву слід подавати з 1 жовтня до 1 серпня. Традиційно, навчання розпочинається 1 вересня.

Умови навчання після 9 класу

Сам процес навчання цікавий. Учні мотивовані навчатись, бо найкращі отримують заохочення у вигляді стипендії або поїздки за кордон на практику.

Інколи навіть до закінчення навчання деякі учні підписують контракти з роботодавцями і вже на останньому курсі мають роботу.

Для українських учнів, окрім інших іноземних мов, обов’язковим є вивчення польської мови. Після завершення курсу всім учням видають Сертифікат державної комісії.

Навчаючись у Польщі після 9-10 класу, можна отримати такі професії:

Транспортна логістика.

Інформатика та комп’ютерні науки.

Комп’ютерна графіка та дизайн.

Фахівець з продажу.

Готельне господарство.

Ресторанний бізнес.

Індустрія моди.

Технік громадського харчування.

Туристичне обслуговування.

Перукар, візажист, стиліст.

Ветеринар.

Обладнання систем альтернативних джерел енергії.

Економіст.

Служба авіаційної безпеки.

Технологія виготовлення виробів зі шкіри.

Геодезист.

Технік залізничних мостів.

Авіаційний механік.

Механік.

Технік-механік.

Електрик.

Здобувши освіту в технікумах чи ліцеях Польщі, доволі легко знайти роботу за спеціальністю в Європі. Бо саме таких спеціалістів завжди потребує ринок праці.

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