Есть те, кто хотели бы присоединиться к ПЦУ: и.о. наместника лавры о настроениях монахов

УПЦ МП до сих пор частично контролирует Нижнюю лавру, но среди монахов растет недовольство позицией Онуфрия и Павла.

Об этом рассказал архимандрит и и.о. наместника монастыря от ПЦУ Авраамий в интервью NV.

По его словам, монахи Киево-Печерской лавры разделились. Для одних связь с Москвой важнее святынь, а остальные, уверен Авраамий, ждут случая, чтобы пристать к ПЦУ.

Он рассказал, что после расторжения договора аренды между государством и УПЦ МП на пользование Нижней лаврой братия думала, что будут переговоры. Но руководители МП митрополит Онуфрий и бывший настоятель монастыря Павел решили демонстративно игнорировать требования государства.

— В результате расторгнут договор, и все должны выселиться из лавры. Кто-то готов к этому — им связь с Москвой важнее, чем лаврские святыни. Кто-то находится в раздумьях, потому что непросто за достаточно короткое время переосмыслить предыдущую историю. Среди братии есть те, кто хотели бы присоединиться к ПЦУ, остаться в молитве у лаврских святынь, — сказал Авраамий.

По его словам, монастырь фактически контролирует бывший наместник Павел и частично митрополит МП Онуфрий. И хотя этот контроль уменьшается, но инерция еще велика, ведь они руководили лаврой почти 30 лет.

— Я общаюсь с братией. Кто-то настроен враждебно, кто-то сомневается и ищет ответы на свои вопросы. Кто-то ждет решений государства, чтобы открыто заявить о своей позиции, — пояснил Авраамий.

В начале марта заповедник Киево-Печерская лавра объявил об одностороннем расторжении договора с УПЦ (МП) об аренде территории и зданий с 29 марта. Тогда митрополит Павел заявил, что его парафия не покинет стены святыни, пока не завершатся все судебные разбирательства.

1 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал митрополиту Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток по месту его регистрации — в селе Вороньков Киевской области. Также на него надели электронный браслет.

В начале мая комиссия Министерства культуры и информполитики передала государству треть от всего имущества Киево-Печерской лавры, которым безвозмездно пользовалась УПЦ МП.

Источник : Новое время

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