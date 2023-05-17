Є ті, хто хотів би долучитися до ПЦУ: в. о. намісника лаври про настрої ченців

УПЦ МП досі частково контролює Нижню лавру, але серед монахів росте невдоволення позицією Онуфрія та Павла.

Про це розповів архімандрит та в. о. намісника монастиря від ПЦУ Авраамій в інтерв’ю NV.

За його словами, монахи Києво-Печерської лаври розділилися. Для одних зв’язок із Москвою важливіший за святині, а решта, впевнений Авраамій, чекає нагоди, аби пристати до ПЦУ.

Він розповів, що після розірвання договору оренди між державою та УПЦ МП на користування Нижньою лаврою братія думала, що будуть переговори. Але керівники МП митрополит Онуфрій і колишній настоятель монастиря Павло вирішили демонстративно ігнорувати вимоги держави.

– Внаслідок цього розірвано договір, і всі мають виселитися з лаври. Хтось готовий до цього – їм зв’язок з Москвою важливіший, ніж лаврські святині. Хтось перебуває в роздумах, бо непросто за досить короткий час переосмислити попередню історію. Серед братії є ті, хто хотів би долучитися до ПЦУ, залишитися в молитві біля лаврських святинь, – сказав Авраамій.

За його словами, монастир фактично контролює колишній намісник Павло і частково митрополит МП Онуфрій. І хоча цей контроль зменшується, але інерція ще велика, адже вони керували лаврою майже 30 років.

– Я спілкуюся з братією. Хтось налаштований вороже, хтось має сумніви та шукає відповіді на свої питання. Хтось чекає рішень держави, щоби відкрито заявити про свою позицію, – пояснив Авраамій.

На початку березня заповідник Києво-Печерська лавра оголосив про одностороннє розірвання договору з УПЦ (МП) про оренду території та будівель з 29 березня. Тоді митрополит Павло заявив, що його парафія не покине стіни святині, доки не завершаться всі судові розгляди.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб за місцем його реєстрації – у селі Вороньків Київської області. Також на нього надягнули електронний браслет.

На початку травня комісія Міністерства культури та інформполітики передала державі третину від усього майна Києво-Печерської лаври, яким безоплатно користувалася УПЦ МП.

Джерело : Новое время

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