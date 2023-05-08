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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

УПЦ МП способствовала российской агрессии – так считают большинство украинцев

УПЦ МП способствовала российской агрессии – так считают большинство украинцев
Фото: УНИАН

Более 50% украинцев считают, что религиозная организация УПЦ МП своей деятельностью способствовала полномасштабному вторжению России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.

В марте, когда украинское общество выступило против деятельности УПЦ МП, а Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры, более 50% респондентов по всей Украине высказались, что деятельность московского патриархата является фактором, который способствовал российскому вторжению.

Среди опрошенных 18%, в зависимости от региона, не согласились с этим утверждением.

Сколько украинцев считают УПЦ МП причастной к российской агрессии

Скриншот: Фонд Демократические инициативы имени И. Кучерива

Больше всего сторонников этого тезиса среди жителей западной части Украины: 60% согласились, что деятельность УПЦ МП способствовала агрессии РФ против Украины. В центральной части полностью согласны 35%, в восточной — 31%, а на Юге — 27%.

Опрос был проведен 23-30 марта 2023 года. В нем приняли участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированных населенных пунктов Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областей.

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Источник: Фонд Демократические инициативы имени И.Кучерива

Релігія, Українці, УПЦ МП
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