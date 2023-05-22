Окупанти хочуть показати, що вже мають якийсь трофей: Череватий про ситуацію в Бахмуті

Російським загарбникам потрібна Піррова перемога, оскільки окупанти стали посміховиськом на весь світ. Армія РФ вже майже 10 місяців не має жодного шансу захопити Бахмут Донецької області.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, ворог намагається всіма доступними ресурсами вибити Сили оборони України з Бахмуту.

– Їм потрібна Піррова перемога (сталий вираз, яка означає перемогу, рівносильну поразці, – Ред.), бо вони стали посміховиськом на весь світ, адже 9,5 місяця вже нічого не можуть зробити. Вони бачать, що ми до чогось готуємося, тому їм вкрай показати, що вони вже мають якийсь трофей, – заявив він.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий додав, що це мало не вперше лідер країни вітає незрозумілу організацію за начебто взяття міста, коментуючи заяву очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про нібито контроль над територією Бахмуту.

– Навіть недопрезидент їх привітав, але не пам’ятаю, щоб будь-хто з його кумирів типу Сталіна чи Івана Грозного вітав незрозумілу організацію з нібито взяттям не до кінця районного центру, – заявив Череватий.

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