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Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS

NASAMS
Фото: Верховна Рада

В ноябре 2022 года Украина получила от партнеров первые две системы противовоздушной обороны малой дальности NASAMS, которые способны сбить в небе все — от беспилотников до баллистических ракет и истребителей.

Накануне, 24 мая, стало известно, что Украина может получить еще один зенитно-ракетный комплекс — Государственный департамент США одобрил решение о возможной продаже Киеву NASAMS и соответствующего оборудования ориентировочной стоимостью $285 млн.

NASAMS — характеристики

Комплекс NASAMS способен одновременно сопровождать и поражать несколько целей. У него по сравнению с предыдущими версиями уменьшенное время реакции и перевода из походного положения в боевое. Меньше и численность обслуживающего персонала. Он обладает большей степенью унификации оборудования и возможностью сопряжения с другими системами.

С 1999 года комплекс поступил на вооружение подразделений ПВО сухопутных сил Норвегии. С 2004 года этот ЗРК состоит на вооружении США и используется для ПВО Вашингтона.

Комплекс NASAMS закуплен для вооруженных сил Испании, Нидерландов, Чили, Финляндии, Омана, Литвы, Индонезии и Катара.

Тактико-технические характеристики

Дальность поражения:

  • ЗРК NASAMS 20 км (ракетой AMRAAM ER 40 км)

Дальность поражения авиационных версий ракет (км):

  • AIM-120A/B: 55–75
  • AIM-120C-5: 105
  • AIM-120C-7: 120
  • AIM-120D: 180

Высота поражения, км: 0,03-16

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Время реакции, с: 10

Время перевода из боевого положения в походное, мин: 3, возможно до 1,5

Время перевода из походного положения в боевое, мин: 15

Максимальная скорость поражаемой цели, м/с: 1 тыс.

Максимальная скорость полета ракеты, м/с: 1 020

ЗУР (зенитные управляемые ракеты) оснащены осколочно-фугасной боевой частью направленного действия, подрыв которой производится активным радиолокационным или контактным взрывателем. Хранятся, перевозятся и запускаются из транспортно-пусковых контейнеров (ТПК).

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Пакет из шести таких ТПК размещается на пусковой установке, выполненной на шасси автомобиля повышенной проходимости.

Обнаружение, опознавание и одновременное сопровождение до 60 воздушных целей, а также наведение на них производится многофункциональной радиолокационной станцией AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 — импульсно-доплеровская, трехкоординатная, оснащена фазированной антенной решеткой и интегрированным запросчиком свой-чужой типа Mk.XII. Станция осуществляет обзор пространства за счет механического вращения антенны по азимуту и электронного сканирования по углу места.

Управление работой РЛС производится с помощью ЭВМ пункта управления огнем.

Источник: Википедия

Война в Украине, Летальное оружие, Пентагон, Повітряні сили України, Ракетные удары России, США, США-Украина
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