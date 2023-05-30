Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста

Верховная Рада уменьшила с 27 до 25 лет предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, правительственный законопроект №9281 (о внесении изменений в Закон О воинской обязанности и военной службе) в целом поддержали 304 нардепа.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что этот документ разработан по инициативе главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

— Длительное пребывание граждан на воинском учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая то, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период, — говорится в пояснительной записке.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что парламент и правительство подготовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно выехали из Украины во время войны.

По его словам, речь идет прежде всего о возможном ограничении передвижения этих граждан, по меньшей мере — за границу.

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