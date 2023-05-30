Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

Верховная Рада уменьшила с 27 до 25 лет предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, правительственный законопроект №9281 (о внесении изменений в Закон О воинской обязанности и военной службе) в целом поддержали 304 нардепа.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что этот документ разработан по инициативе главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

— Длительное пребывание граждан на воинском учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая то, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период, — говорится в пояснительной записке.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что парламент и правительство подготовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно выехали из Украины во время войны.

По его словам, речь идет прежде всего о возможном ограничении передвижения этих граждан, по меньшей мере — за границу.

Читайте также
Общая мобилизация 2023: кто подлежит призыву
Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста

Верховна Рада IX скликання, Военное положение, Законопроект, ВСУ, мобілізація, Призов, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Спланировали дальнейшие действия: Сырский посетил воинов на передовой вблизи Бахмута
Олександр Сирський
Украина готова к контрнаступлению — Зеленский
Володимир Зеленський
За сутки ВСУ ликвидировали 560 оккупантов и 68 единиц тяжелой техники
Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста
Украинские военные за сутки отразили все 15 атак РФ на трех направлениях – Генштаб
Бої на фронті
Эстония еще имеет оружие, которое она может передать Украине, но все зависит от успехов на фронте — Певкур
Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (2.06.2023)
Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
Рада уменьшила пребывание призывников на воинском учете до 25-летнего возраста
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь