Рада зменшила перебування призовників на військовому обліку до 25-річного віку

Верховна Рада зменшила з 27 до 25 років граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, урядовий законопроєкт №9281 (про внесення змін до Закону Про військовий обов’язок і військову службу) в цілому підтримали 304 нардепи.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що цей документ розроблено за ініціативою головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що парламент та уряд підготують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.

За його словами, йдеться передусім про можливе обмеження пересування цих громадян, щонайменше – за кордон.

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