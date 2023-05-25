Клименко: Мужчин, которые незаконно выехали во время войны, ждет наказание – готовится закон
Парламент и правительство подготовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно выехали из Украины во время войны.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
— На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончанию войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу, — подчеркнул он.
По его мнению, это будет закон — совместная инициатива Верховной Рады и Кабмина, международный опыт уже изучается.
— Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет, и поймет государство, если будут какие-то ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан, как минимум – за границу, — добавил Клименко.
В Украине сразу после полномасштабного вторжения РФ запретили выезд за пределы страны граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных категорий.
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