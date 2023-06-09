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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Окупований Крим – без води: Стрілець пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплине на водопостачання

Крим, Гніздо ластівки замок
Фото: Depositphotos

Кримський півострів забезпечується водою через Північно-Кримський канал з Каховського водосховища у разі, якщо рівень там вище 14 м. За останніми даними, рівень у сховищі вже менше ніж 14 м, тому нині тимчасово окупований Крим залишиться без води.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Півострів Крим забезпечується в основному водою через Північно-Кримський канал. Але він бере воду в Каховському водосховищі лише тоді, якщо рівень води у водосховищі вище 14 м. На сьогодні цей рівень нижче 14 м, тому вода вже в Північно-Кримський канал не потрапляє, – розповів Руслан Стрілець.

За його словами, російські війська вже розуміють свою потенційну слабкість та навіть не переймаються тим, що Кримський півострів залишиться без водопостачання.

– Це свідчить про те, що російська армія вже настільки відчайдушна, що, розуміючи свою потенційну слабкість, навіть не думає про те, що Крим залишиться просто без води. Я впевнений, що вода вже не потрапляє Північно-Кримським каналом. Залишається лише питання, наскільки її вистачить, – стверджує міністр захисту довкілля.

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Війна в Україні, водопостачання, Каховська ГЕС, Крим
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