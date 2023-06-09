Я звала, но там все. В затопленном доме в Херсоне погибли 9 собак и 6 котов

Жительница Херсона Галина, которая проснулась ночью 6 июня в уже подтопленном доме, рассказала в сюжете для Єдиних новин, как спасала себя и своих домашних животных. Но выжили только шесть из 15 собак, погибли также семь котиков.

— Это три дня назад было. Вода доходила почти до шеи. А еще я сильно поранила ногу… У меня сначала даже не было понимания, что делать… Я беру своих собак, но они сразу падают из рук. Понимаете, у меня началась паника, я не могу передать… Я еле спасла только шестерых собак, а все остальные погибли… У меня 15 собак было, приют! И семь кошек! Все погибли! — вспоминает она, едва сдерживая слезы.

По ее словам, некому было помочь, потому что почти все соседи выехали — остался только сосед напротив.

— Помог парень, который снимал. Я не могла зайти в дом — меня волна сбивала с ног. Дверь не могли открыть. И он помог, потому что мужчина сильный. Он открыл дверь. Мы зашли, чтобы посмотреть, есть ли еще животные, — рассказывает женщина.

Она еще надеялась найти кого-то живого сегодня — подплывали на лодке к дому, но все напрасно.

— Там только крыша — ничего, никого больше. Я звала — но пусто, нет, никого! Все! Я их вырастила, приютила тех, кого бросили, и для меня это ужасная потеря! – говорит женщина.

По состоянию на 9 июня из зоны подтопления на Херсонщине эвакуировали 2 412 человек, четверо погибли, еще 13 считаются пропавшими без вести.

В Херсонской области фактически подтоплены 48 населенных пунктов, из них: 34 (3 625 домов) — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной.

Фото: Роман Мрочко

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