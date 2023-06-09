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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В результате подтопления из-за подрыва ГЭС по меньшей мере 5 погибших и 13 пропавших без вести

евакуація на Херсонщині
Фото: ГСЧС

В Херсонской области по состоянию на 12:00 пятницы, 9 июня, эвакуировали 2 412 человек из зоны подтопления. Погибли пять человек, еще 13 — считаются пропавшими без вести. В Николаевской области эвакуированы 825 человек, один погиб.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

— В Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3 625 домов) — на подконтрольной Украине территории, 14 — на временно оккупированной, — написал министр.

По словам Клименко, на Николаевщине подтоплены 23 населенных пункта.

Министр напомнил, что в Херсонской ОГА работает горячая линия для обращений пострадавших, а также для координации работы волонтеров — 0-800-101-102.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что уровень воды в Херсонском районе снижается.

В Telegram он отметил, что в селе Степановка Херсонского района уровень воды снизился на 35 см.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

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Игорь Клименко, Каховська ГЕС, Херсонская область
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