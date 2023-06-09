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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Я кликала, але там все. У затопленому будинку в Херсоні загинули 9 собак і 6 котів

Потоп на Херсонщині

Жителька Херсону Галина, яка прокинулася вночі 6 червня у вже підтопленому будинку, розповіла в сюжеті для Єдиних новин, як рятувала себе та своїх домашніх тварин. Проте вижили лише шість із 15 собак, загинули також сім котиків.

– Це три дні тому було. Вода доходила майже до шиї. А ще я сильно поранила ногу… У мене спочатку навіть не було розуміння, що робити… Я беру своїх собак, але вони відразу падають з рук. Розумієте, у мене почалася паніка, я не можу передати… Я ледве врятувала лише шістьох собак, а всі інші загинули… У мене 15 собак було, притулок! І сім котів! Усі загинули! – згадує вона, ледь стримуючи сльози.

За її словами, нікому було допомогти, тому що майже всі сусіди виїхали – лишився лише сусід навпроти.

– Допоміг хлопець, який знімав. Я не могла зайти в будинок – мене хвиля збивала з ніг. Двері не могли відчинити. І він допоміг, бо чоловік сильний. Він відкрив двері. Ми зайшли, щоб подивитися, чи є ще тварини, – розповідає жінка.

Вона ще мала надію знайти когось живого сьогодні – підпливали на човні до будинку, але все марно.

– Там лише дах – нічого, нікого більше. Я кликала – але порожньо, ні, нікого! Все! Я їх виростила, прихистила тих, кого кинули, і для мене це жахлива втрата! – бідкається жінка.

Станом на 9 червня, із зони підтоплення на Херсонщині евакуювали 2 412 людей, четверо загинули, ще 13 вважаються зниклими безвісти.

У Херсонській області фактично підтоплено 48 населених пунктів, з них: 34 (3 625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

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Фото: Роман Мрочко

домашні тварини, Каховська ГЕС, Новини Херсону, порятунок, потоп, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
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