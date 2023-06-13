Будут решения об ответственности и надлежащем уровне защиты: Зеленский о состоянии укрытий в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах итогового доклада на Ставке верховного главнокомандующего относительно готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и Киеве.
По его словам, мягко говоря, результаты неутешительные. Об этом заявил глава государства в вечернем видеообращении за 12 июня 2023 года.
— На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений — и в отношении тех, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах, — подчеркнул президент.
Укрытия в Украине начали массово проверять после того, как три человека погибли в Деснянском районе Киева ночью 1 июня из-за того, что им не открыли специальное помещение в местной поликлинике.
Местный житель Ярослав Рябчук, жена которого там погибла, рассказал, что укрытие людям просто не открыли. Обломки упали именно в тот момент, когда мужчина побежал на другую сторону медучреждения кричать, чтобы открыли дверь.
Его жена и дочь в это время продолжали стучать в дверь. Ярослав отметил, что с ребенком все хорошо, однако его жена умерла.
Полиция Киева начала уголовное производство по статье Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова