Будут решения об ответственности и надлежащем уровне защиты: Зеленский о состоянии укрытий в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах итогового доклада на Ставке верховного главнокомандующего относительно готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и Киеве.

По его словам, мягко говоря, результаты неутешительные. Об этом заявил глава государства в вечернем видеообращении за 12 июня 2023 года.

— На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений — и в отношении тех, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах, — подчеркнул президент.

Укрытия в Украине начали массово проверять после того, как три человека погибли в Деснянском районе Киева ночью 1 июня из-за того, что им не открыли специальное помещение в местной поликлинике.

Местный житель Ярослав Рябчук, жена которого там погибла, рассказал, что укрытие людям просто не открыли. Обломки упали именно в тот момент, когда мужчина побежал на другую сторону медучреждения кричать, чтобы открыли дверь.

Его жена и дочь в это время продолжали стучать в дверь. Ярослав отметил, что с ребенком все хорошо, однако его жена умерла.

Полиция Киева начала уголовное производство по статье Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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