Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні

Укриття
Фото: МВС

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати підсумкової доповіді на Ставці верховного головнокомандувача щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і Києві.

За його словами, м’яко кажучи, результати невтішні. Про це заявив глава держави у вечірньому відеозверненні за 12 червня 2023 року.

– На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах, – наголосив президент.

Укриття в Україні почали масово перевіряти після того, як троє людей загинули в Деснянському районі Києва вночі 1 червня через те, їм не відчинили спеціальне приміщення у місцевій поліклініці.

Місцевий житель Ярослав Рябчук, дружина якого там загинула, розповів, що укриття людям просто не відкрили. Уламки впали саме в той момент, коли чоловік побіг на інший бік медзакладу гукати, щоб відчинили двері.

Його дружина та донька в цей час продовжували стукати у двері. Ярослав зазначив, що з дитиною все добре, однак його дружина померла.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за статтею Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Дивіться також
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві
Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Київ, Офіс президента, Україна, укриття
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наступ України та наслідки катастрофи на Каховській ГЕС: 475-й день війни
Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні
Макрон про контрнаступ ЗСУ: Може тривати кілька тижнів, а то й місяців
Еммануель Макрон
Білий дім скоро оголосить новий пакет військової допомоги Україні – Кірбі
Джон Кірбі
Стане сигналом для Путіна: Блінкен анонсував пакет підтримки України на саміті НАТО
Ентоні Блінкен
Обговорили спільні проєкти: Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Естонії
Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (12.06.2023)
Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь