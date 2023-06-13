Будуть рішення про відповідальність і належний рівень захисту: Зеленський про стан укриттів в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати підсумкової доповіді на Ставці верховного головнокомандувача щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і Києві.

За його словами, м’яко кажучи, результати невтішні. Про це заявив глава держави у вечірньому відеозверненні за 12 червня 2023 року.

– На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах, – наголосив президент.

Укриття в Україні почали масово перевіряти після того, як троє людей загинули в Деснянському районі Києва вночі 1 червня через те, їм не відчинили спеціальне приміщення у місцевій поліклініці.

Місцевий житель Ярослав Рябчук, дружина якого там загинула, розповів, що укриття людям просто не відкрили. Уламки впали саме в той момент, коли чоловік побіг на інший бік медзакладу гукати, щоб відчинили двері.

Його дружина та донька в цей час продовжували стукати у двері. Ярослав зазначив, що з дитиною все добре, однак його дружина померла.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за статтею Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

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