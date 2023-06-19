В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК

Начальник Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки 13 июня подписал приказ о проведении всеобщей мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны самостоятельно явиться в военкомат, не дожидаясь вручения повестки. Этот документ вызвал волну критики, поэтому в ТЦК дали разъяснения.

— Такой приказ издается каждый раз, когда продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения указом президента Украины. Основная цель приказа — это повторное оповещение военнообязанных области для их дальнейшей явки в ТЦК в установленный срок — в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных, — говорят военные.

Там также уточнили, что военнообязанные должны взять военный билет, паспорт, медицинские книжки, документы, дающие право на отсрочку, а также предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил мобилизации.

В то же время адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев уверяет, что нет закона, позволяющего начальнику ТЦК выдавать такие приказы или даже объявления.

— Согласно закону о мобилизации, явка в военкомат должна проходить по факту вручения повестки лично в руки, другие методы — незаконны. Иными словами, этот приказ можно игнорировать, поскольку ответственности за неявку по такому “объявлению” нет, — подчеркнул он.

По его словам, в случае, если военнообязанного вдруг попытаются оштрафовать за невыполнение этого приказа, “человек имеет право на возмещение убытков за незаконные действия военкомата”.

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Источник: Західний кур’єр , Фокус

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