В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК

Начальник Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки 13 червня підписав наказ Про проведення загальної мобілізації, згідно з яким усі військовозобов’язані повинні самостійно з’явитися у військкомат, не чекаючи вручення повістки. Цей документ викликав хвилю критики, тому в ТЦК дали роз’яснення.

– Такий наказ видається щоразу, коли продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження терміну воєнного стану указом президента України. Основна мета наказу – це повторне оповіщення військовозобов’язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних, – кажуть військові.

Там також уточнили, що військовозобов’язані мають взяти військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що надають право на відстрочку, а також попередили про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації.

Водночас адвокат у сфері військового законодавств Олег Леонтьєв запевняє, що немає закону, що дозволяє начальнику ТЦК видавати такі накази чи навіть оголошення.

– Згідно із законом про мобілізацію, явка у військкомат має проходити за фактом вручення повістки особисто в руки, інші методи – незаконні. Іншими словами, цей наказ можна ігнорувати, адже відповідальності за неявку за таким “оголошенням” немає, – наголосив він.

За його словами, у разі, якщо військовозобов’язаного раптом спробують оштрафувати за невиконання цього наказу, “людина має право на відшкодування збитків за незаконні дії військкомату”.

Які існують види повісток до військкомату та який вони мають вигляд, раніше розповідали Факти ICTV.

Джерело: Західний кур’єр, Фокус

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.