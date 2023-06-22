Мужчинам, подлежащим мобилизации, запретили работать охранниками
Согласно изменениям в Лицензионных условиях осуществления охранной деятельности, внесенным постановлением Кабмина от 18 апреля №341 (вступает в силу через два месяца после его публикации, — Ред.), мужчинам призывного возраста запрещается работать охранниками.
То есть теперь работать в охранных структурах имеют право только три категории мужчин:
- те, которые находятся в военном резерве (это должно быть указано в военном билете, контракте, справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки);
- имеют отсрочку от призыва;
- или же вообще не подлежат призыву по мобилизации.
Верховная Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 18 августа 2023 года.
Ранее Факты ICTV рассказывали, кто не подпадает под призыв по мобилизации.
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