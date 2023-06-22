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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Мужчинам, подлежащим мобилизации, запретили работать охранниками

Охоронець
Фото: Pixabay

Согласно изменениям в Лицензионных условиях осуществления охранной деятельности, внесенным постановлением Кабмина от 18 апреля №341 (вступает в силу через два месяца после его публикации, — Ред.), мужчинам призывного возраста запрещается работать охранниками.

То есть теперь работать в охранных структурах имеют право только три категории мужчин:

  • те, которые находятся в военном резерве (это должно быть указано в военном билете, контракте, справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки);
  • имеют отсрочку от призыва;
  • или же вообще не подлежат призыву по мобилизации.
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Мобілізація

Верховная Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток — до 18 августа 2023 года.

Ранее Факты ICTV рассказывали, кто не подпадает под призыв по мобилизации.

Война в Украине, Военное положение, ВСУ, Кабмин, мобілізація, Призов
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