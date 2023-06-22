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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чоловікам, які підлягають мобілізації, заборонили працювати охоронцями

Охоронець
Фото: Pixabay

Згідно зі змінами до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, внесеними постановою Кабміну від 18 квітня №341 (набуває чинності через два місяці після її публікації, – Ред.), чоловікам призовного віку забороняється працювати охоронцями.

Тобто тепер працювати в охоронних структурах мають право лише три категорії чоловіків:

  • ті, які перебувають у військовому резерві (це має бути зазначено у військовому квитку, контракті, довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
  • мають відстрочку від призову;
  • або ж взагалі не підлягають призову під час мобілізації.
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Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 18 серпня 2023 року.

Раніше Факти ICTV розповідали, хто не підпадає під призов під час мобілізації.

Війна в Україні, Воєнний стан, ЗСУ, Кабмін, мобілізація, Призов
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