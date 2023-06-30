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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Митрополиту УПЦ МП Павлу на два місяці продовжили домашній арешт

Митрополиту УПЦ МП Павлу на два місяці продовжили домашній арешт
Фото: СБУ

Солом’янський райсуд Києва продовжив домашній арешт колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ Павлу.

Запобіжний захід продовжили на два місяці.

Напередодні у соцмережах та ЗМІ поширили інформацію, що митрополиту Павлу начебто не продовжили запобіжний захід. У Київській обласній прокуратурі спростували цю інформацію.

Колишній настоятель Києво-Печерської лаври має зобов’язання цілодобового перебування під домашнім арештом, строк якого закінчується 1 липня 2023 року. На 11:00 у Солом’янському суді було призначене засідання щодо продовження домашнього арешту.

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Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила митрополиту УПЦ про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

УПЦ МП
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