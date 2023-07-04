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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Думают об отдыхе в Крыму: как работают артиллеристы 32 бригады на боевых позициях

Думают об отдыхе в Крыму: как работают артиллеристы 32 бригады на боевых позициях
Фото: Факти ICTV

Артиллеристы 32 бригады на боевых позициях находятся с недавних пор. Новосформированная бригада только недавно стала к бою, пройдя обучение на украинских полигонах и в Германии.

Как живут и пристреливаются украинские военные из 32 бригады — показали и журналистам Фактов ICTV. Быт наладили быстро. Но не успели еще расчистить мусор вокруг.

— Здесь когда-то россияне стояли, поэтому кучи мусора везде разбросаны. Наши такого не оставляют. А тем что? Это же не их земля, — рассказывает единственная здесь женщина, офицер Анастасия.

Для всех здесь она старший офицер батареи — Анастасия Владимировна. Она научила собратьев работать на бусолях, наводить пушки.

Думают об отдыхе в Крыму: как работают артиллеристы 32 бригады на боевых позициях

Фото: Факты ICTV

— Выбирала профессию в 17 лет. Теперь, правда, понимаю, что она не совсем такая, как мне тогда казалось. Рассматривала еще вариант пойти в полицию. В общем, я с восьмого класса на свадьбах пела, но подумалось, что это какая-то несерьезная профессия. Захотела серьезнее. Так и поступила во Львовскую академию Сухопутных войск. На войне мое образование дает очень много. Парни не знали элементарного. Как-то они испугались свиста снаряда. Говорю: да это же хорошо, это значит, что перелетает и точно в нас не попадет. Им даже такого не объясняли, — говорит Анастасия.

Пушка на этой позиции — самоходная артиллерийская установка. Огромная машина полностью закопана в землю. Закапывали всю ночь. Над поверхностью торчит только пушка. На снарядах надписи на английском Full и Reduced.

— На английском — потому что везут со всего мира. Это единственный советский калибр, который себя очень хорошо зарекомендовал. Кстати, если привозят с российскими надписями, то беда. Там или порох отсырел, или что-то другое не так, — говорит Анастасия.

Юрий воюет с 2016 года. Он — опытный артиллерист. Военный показал боевую машину и свое рабочее место.

— Во время выстрела главное беречь правую ногу, потому что откат идет как раз по ноге, — говорит Юрий.

Думают об отдыхе в Крыму: как работают артиллеристы 32 бригады на боевых позициях

Фото: Факты ICTV

Установка стоит на одной позиции недолго, несколько дней, и убирают. Долго стоять на одном месте опасно.

Еще один боец Сергей в 32 бригаде недавно. Его задача — подвозить БК и снаряды на позиции. Говорит, что воевать его научила “семьдесят двойка”. Был там в батарее противотанковых управляемых ракет. Стреляли с “нуля” из окопов.

— Я тогда понял: хочешь жить — слушай, что говорят опытные, умные люди. Я слушал и выжил, — говорит Сергей.

Он рассказал, что хоть и на фронте, а думать ребята стараются о хорошем.

— О предстоящем отдыхе в Карпатах, в Крыму… Да о чем-нибудь. Главное, не накручивать себя. На нервах, когда руки трясутся, далеко не уедешь, — признается боец.

Думают об отдыхе в Крыму: как работают артиллеристы 32 бригады на боевых позициях

Фото: Факты ICTV

Военных огорчает и даже возмущает то, что видят на мирной земле.

— Я здесь полгода как побываю, приезжаю домой — будто чужой. Не могу себя найти. Здесь всегда напряженный, всегда куда-то бегу, адреналин. А там все на расслабоне. У людей мысли о том, как слетать в Египет. Их война как будто и не касается. Понимаю, что в этом нет ничего плохого, но мне нужно время, чтобы перестроиться, — говорит Сергей.

Он поделился, что несколько месяцев — мысли только о войне. Она и ночью ему снится, а потом становится легче.

Война в Украине, Военные учения, ВСУ, українські військові
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Василий Сафьянюк
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