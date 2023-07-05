Как защитить криптоинвестиции – Сергей Тронь дал рекомендации

О наиболее ходовых схемах мошенничества на крипторынке и способах защиты от них рассказал в блоге на сайте Минфин владелец компании White Rock Management и криптоинвестор Сергей Тронь.

По его словам, по результатам исследования известной блокчейн-компании TRM Labs, в 2022 году из-за действий мошенников, люди по всему миру потеряли $11,5 млрд: $7,8 млрд — на вложениях в различные финансовые пирамиды, $3,7 млрд — вследствие взломов. Отдельно в TRM Labs отметили, что $1,5 млрд исчезло после инвестиций в даркнете и на площадках, где продают все запрещенное.

— В исследовании отмечается, что еще в 2016 году в 97% случаев украденными криптовалютами были биткоины, а уже в 2022 году – лишь в 3%. Сейчас у инвесторов гораздо чаще воруют Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%), — отмечает криптоинвестор.

По его словам, наиболее ходовые схемы мошенничества на крипторынке таковы: на первом месте, как и в случае с классическими банковскими счетами, стоят методы фишинга и социальной инженерии. Это выманивание у людей обманом финансовой информации и последующее разорение их счетов.

Мошенники часто пытаются достучаться до владельцев кошельков через соцсети или другим способом, а затем выуживать нужные данные или убедить инвестировать в заведомо мошеннический проект.

— Например, в США в прошлом году была зафиксирована атака мошенников, которую американский ФБР назвал The Pig-Butchering Scam и предупреждал о ней население. Буквально это переводится как “обработка свиней”. Афера рассчитана на игру в длинную: мошенники связываются с инвесторами через соцсети, начинают длительную переписку на различные темы (интересные человеку, которые подбирают по его профилю), а после предлагают дружбу или романтическое общение, — продолжает владелец компании White Rock Management.

Автор блога приводит вторую распространенную схему выманивания денег — это фейковые ICO. Тронь отмечает, что эта аббревиатура подразумевает первичное предложение монет, похожее на первичное размещение акций – IPO – корпорациями в традиционных финансах, которые уже раскрутились на рынке, сделали себе имя и могут рассчитывать на привлечение внимания инвесторов.

Но только в случае с ICO речь идет о старте молодых и рискованных проектов, которые рекламируют себя как имеющие многонадежные перспективы – с потенциально большой прибылью в будущем.

— К сожалению, многие из таких проектов потом оказываются скамерскими, то есть мошенническими. Идея ICO состоит в том, чтобы собрать больше средств от первоначальных инвесторов для развития. Принцип прост: купите сейчас токены очень дешево или вложите в блокчейн-проект свои ликвидные токены (менялись токены проекта), а когда проект раскрутится и прославится, то сможете перепродать их намного дороже и сможете больше заработать. Но все может закончится тем, что мошенники исчезнут вместе с площадкой, — объясняет автор блога.

Третий вариант — это запуск поддельных криптобирж, которые имитируют название, меню реальной площадки, подключают мошеннические службы поддержки.

— Фальшивку могут раскручивать в баннерной рекламе, соцсетях, email-рассылках. Поэтому очень важно внимательно изучать якобы выгодные инвестпредложения и не переходить/не инвестировать в незнакомых местах на незащищенных страницах. Один из примеров прошлого года приводила биржа Binance, когда выходила на рынок Турции. В Стамбуле и в других городах быстро появилась реклама с поддельными номерами телефонов – по ним люди попадали не на поддержку Binance, а на мошенников, которые выспрашивали финансовую информацию и заманивали в рисковые проекты ложными обещаниями о сверхприбыли, — предостерегает Сергей Тронь.

Криптоинвестор считает, что для борьбы с мошенниками важна адекватная реакция правоохранительных органов. Однако еще важнее инвесторам быть всегда настороже, и не покупаться на подозрительные и откровенно преступные предложения, какими бы выгодными они ни казались.

— Все помнят, что бесплатный сыр только в мышеловке. Нужно несколько раз проверять не только каждую новую инвестиционную идею, но и ее источники и организаторов, ставя все под сомнение и критически мысля, — заключает Сергей Тронь.

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