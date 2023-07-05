Як захистити криптоінвестиції – Сергій Тронь дав рекомендації

Про найбільш ходові схеми шахрайства на крипторинку та способи захисту від них розповів у блозі на сайті Мінфін власник компанії White Rock Management та криптоінвестор Сергій Тронь.

За його словами, за результатами дослідженням відомої блокчейн-компанії TRM Labs, у 2022 році через дії шахраїв, люди в усьому світу втратили $11,5 млрд: $7,8 млрд – на вкладеннях у різноманітні фінансові піраміди, $3,7 млрд – унаслідок зламів. Окремо в TRM Labs зазначили, що $1,5 млрд зникло після інвестицій у даркнеті та на майданчиках, де продають усе заборонене.

– У дослідженні наголошується, що ще у 2016 році в 97% випадків вкраденими криптовалютами були біткоїни, а вже у 2022 році – лише в 3%. Зараз в інвесторів набагато частіше крадуть Ethereum (68%) і Binance Smart Chain (19%), – зазначає криптоінвестор.

За його словами, найбільш ходові схеми шахрайства на крипторинку такі: на першому місці, як і у випадку з класичними банківськими рахунками, стоять методи фішингу та соціальної інженерії. Це виманювання у людей обманом фінансової інформації і подальше розорення їхніх рахунків.

Зараз дивляться

Шахраї часто намагаються достукатися до власників гаманців через соцмережі або в інший спосіб, а потім вивуджувати потрібні дані чи переконати інвестувати у свідомо шахрайський проєкт.

– Наприклад, у США минулого року було зафіксовано атаку шахраїв, яку американський ФБР назвав The Pig-Butchering Scam і попереджав про неї населення. Буквально це перекладається як “обробка свиней”. Афера розрахована на гру в довгу: шахраї зв’язуються з інвесторами через соцмережі, починають тривале листування на різні теми (цікаві людині, які підбирають за її профілем), а згодом пропонують дружбу або романтичне спілкування, – продовжує власник компанії White Rock Management.

Автор блогу наводить другу поширену схему виманювання грошей – це фейкові ICO. Тронь зазначає, що ця абревіатура має на увазі первинну пропозицію монет, схожу на первинне розміщення акцій – IPO – корпораціями в традиційних фінансах, які вже розкрутилися на ринку, зробили собі ім’я і можуть розраховувати на привернення уваги інвесторів.

Але тільки у випадку з ICO йдеться про старт молодих і ризикованих проєктів, які рекламують себе як такі, що мають багатонадійні перспективи – з потенційно великим прибутком у майбутньому.

– На жаль, чимало з таких проєктів потім виявляються скамерськими, тобто шахрайськими. Ідея ICO полягає в тому, що зібрати більше коштів від первинних інвесторів для розвитку. Принцип простий: купіть зараз токени дуже дешево або вкладіть у блокчейн-проєкт свої ліквідні токени (змінювалися токени проєкту), а коли проєкт розкрутиться і прославиться, то зможете перепродати їх набагато дорожче і більше заробити. Але все може закінчитися тим, що шахраї зникнуть разом із майданчиком, – пояснює автор блогу.

Третій варіант – це запуск підроблених криптобірж, які імітують назву, меню реального майданчика, підключають шахрайські служби підтримки.

– Фальшивку можуть розкручувати у банерній рекламі, соцмережах, email-розсилках. Тому дуже важливо уважно вивчати нібито вигідні інвестпропозиції та не переходити/не інвестувати в незнайомих місцях на незахищених сторінках. Один із прикладів минулого року наводила біржа Binance, коли виходила на ринок Туреччини. У Стамбулі та в інших містах швидко з’явилася реклама з підробленими номерами телефонів – за ними люди потрапляли не до підтримки Binance, а до шахраїв, які випитували фінансову інформацію і заманювали в ризикові проєкти неправдивими обіцянками про надприбутки, – застерігає Сергій Тронь.

Криптоінвестор вважає, що для боротьби із шахраями важлива адекватна реакція правоохоронних органів. Проте ще важливіше інвесторам бути завжди насторожі, й не купуватися на підозрілі та відверто злочинні пропозиції, якими б вигідними вони не здавалися.

– Усі пам’ятають, що безкоштовний сир тільки в мишоловці. Потрібно кілька разів перевіряти не тільки кожну нову інвестиційну ідею, а і її джерела та організаторів, ставлячи все під сумнів і критично мислячи, – підсумовує Сергій Тронь.

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