Жара, как в Египте: синоптик рассказала, какой будет погода в выходные

В ночь на субботу, 5 августа, и в ночь на воскресенье, 6 августа, температура в Украине составит +20-25°C, а ближайшей ночью на западе +17-22°C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

5 августа в течение дня температура воздуха в Украине будет колебаться от +30°C до +37°C.

6 августа в большинстве областей Украины также будет жарко — от +33°C до +38°C, на юге и востоке местами возможно до +38-40°C. В западных областях от +24°C до 29°C.

На выходных будет держаться сухая солнечная погода, а в западных областях — местами кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, шквалы и град.

Завтра в западных областях, а в воскресенье по всей Украине прогнозируется сильный ветер.

Погода будет, как в Египте — жара, палящее солнце и сильный ветер, отмечает Наталка Диденко.

В Киеве 5 августа ожидается +35°C. Без осадков. 6 августа +37°C, также жарко, солнечно и ветрено.

В ночные часы предполагается от +22°C до +24°C.

Ослабление жары — уже в понедельник-вторник, хотя на востоке жара еще задержится.

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